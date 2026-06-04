Сотні тисяч робочих місць під загрозою: Єврокомісія попередила про ризики для економіки

Зростання цін на енергоносії може поставити під загрозу до 560 тис. робочих місць в ЄС.

Країни Європейського Союзу можуть зіткнутися з масштабними втратами робочих місць у найближчі роки через високі ціни на енергоносії, перебудову промисловості та "зелений" перехід, пише Politico.

Відповідні оцінки містяться у щорічному документі Єврокомісії, який визначає економічні та політичні рекомендації для держав-членів ЄС.

У Брюсселі прогнозують, що тиск з боку цін на енергоносії у 2026 році може поставити під загрозу до 560 тисяч робочих місць. Найбільш вразливими вважаються будівельна галузь, металургія, хімічна промисловість і транспорт.

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Через слабшу економічну активність Єврокомісія також переглянула прогноз щодо безробіття. Якщо восени минулого року очікувалося, що рівень безробіття становитиме 5,9% у 2026 році та 5,8% у 2027 році, то тепер прогноз підвищено до 6% на обидва роки. Крім того, очікується зростання державної заборгованості. Загальний бюджетний баланс усіх 27 країн Євросоюзу, за прогнозами, погіршиться з -3,1% ВВП у 2025 році до -3,5% у 2026 році та -3,6% у 2027 році.

Окрему увагу в документі приділено проблемам на ринку праці. В Єврокомісії наголосили, що реалізація планів щодо підвищення конкурентоспроможності ЄС неможлива без подолання дефіциту кадрів та нестачі необхідних навичок. Особливе занепокоєння викликає автомобільна галузь Європи. За оцінками Комісії, близько 600 тис. робочих місць можуть опинитися під загрозою через перехід від автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння та посилення конкуренції з боку Китаю.

У секторі виробництва акумуляторів під загрозою перебувають приблизно 85 тис. робочих місць. У сфері виробництва сонячних батарей ринковий тиск впливає майже на 59 тис. працівників, а заходи зі скорочення викидів вуглецю можуть торкнутися ще 4,5 тис. робочих місць у металургійній промисловості.

Водночас роботодавці по всьому ЄС продовжують повідомляти про труднощі з пошуком кваліфікованих працівників. За даними Єврокомісії, у 2023 році про дефіцит необхідних навичок повідомили 68% середніх компаній. У 2024 році 77% підприємств назвали нестачу кваліфікованих кадрів перешкодою для інвестицій. Тому вперше рекомендації ЄС міститимуть окремий акцент на освіті, професійному навчанню та освіті дорослих, STEM-компетенціях та перекваліфікації працівників.

Єврокомісія звертає увагу й на інші проблеми ринку праці. Зокрема, громадяни країн, які не входять до Євросоюзу, значно частіше мають вищу кваліфікацію, ніж вимагають їхні посади. Крім того, кожен п’ятий працівник застряг на низькооплачуваних секторах зі слабким зростанням продуктивності, а кожен дванадцятий стикається з ризиком бідності, попри наявність роботи.

На цьому тлі Комісія використає пакет заходів, щоб підштовхнути країни ЄС до реформ, спрямованих на підвищення кваліфікації, поліпшення якості робочих місць та зміцнення систем соціального захисту.

Доходи робітників у ЄС - останні новини

Журналісти Euronews Business, що серед 31 європейської країни (держави-члени ЄС плюс Велика Британія, Швейцарія, Норвегія та Туреччина) чиста зарплата при брутто-доході в 100 000 євро коливається від 50 750 євро в Бельгії до 86 930 євро в Болгарії.

Раніше повідомлялося, що у багатьох столицях Європи не вистачає мінімальної заробітної плати на оплату оренди житла. Так, найбільший розрив між зарплатами та вартістю оренди житла спостерігається у столиці Чехії.

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