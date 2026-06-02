Створення європейського 'зеленого' літака повністю провалилося: розробник – банкрут

Незадовго до краху Maeve Aerospace намагалася залучити додаткові 20 млн євро для продовження програми.

Нідерландську компанію Maeve Aerospace, яка хотіла створити гібридно-електричний регіональний літак, офіційно визнано банкрутом. Причини банкрутства не розголошуються, хоча раніше ділові ЗМІ повідомили про провал раунду фінансування, метою якого було залучення 20 мільйонів євро.

На думку профільних фахівців, головна проблема полягає в тому, що за чотири роки існування Maeve так і не змогла визначитися, яким має бути її літак, повідомляє FlightGlobal.

Спочатку компанія планувала будувати електричний 44-місний літак Echelon 01. Згодом з’явився Maeve 01 із новою конфігурацією.

Пізніше проєкт перетворився на 80-місний гібридний M80. Фінальною версією став Maeve Jet із двигунами з відкритим ротором у хвостовій частині та заявленим введенням в експлуатацію у 2033 році.

"Кожна нова концепція вимагала додаткових розрахунків, випробувань і інвестицій. У підсумку розробник опинився в ситуації, коли красивих рендерів було значно більше, ніж реальних результатів", – зазначає портал AviaNews в Telegram.

На думку фахівців, історія Maeve ілюструє одну з ключових проблем сучасної авіаційної стартап-індустрії.

Залучити увагу авіакомпаній та інвесторів зазвичай можна досить швидко, однак перетворити концепцію на сертифікований літак значно складніше. Особливо коли сам проєкт протягом кількох років зазнає настільки значних змін, що стає майже невпізнаваним.

