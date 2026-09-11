Росія знову вдарила по складах Varus: в компанії розкрили наслідки

Склади зазнали руйнувань вдруге за короткий термін.

Ввечері 10 вересня російські окупанти уразили складські приміщення торговельної мережі Varus в Дніпрі, повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що ворог атакував ті самі склади, які вже зазнали руйнувань навесні. Об’єкт отримав пошкодження, а також зайнялася пожежа. Проте частина товарів була врятована завдяки діям рятувальників ДСНС.

"Найголовніше – наші співробітники не постраждали. Приміщення палали, але завдяки оперативній роботі команди ДСНС нам вдалося врятувати частину запасів", – ідеться в повідомленні.

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В компанії попереджають, що покупці можуть відчути запах гару від упаковки вцілілої продукції, яку реалізують.

"Ми вже вантажимо цей товар і веземо на полиці супермаркетів. Тому якщо раптом ви відчуєте від упаковки легкий запах димку – не дивуйтеся, це справжній аромат нашої з вами сили", – повідомляють в Varus.

Удари РФ по бізнесу в Україні – останні новини

Вранці 10 вересня Росія уразила в Дніпрі завод соняшникової олії "Олейна", де після повторного прильоту зайнялася пожежа. Завод вже неодноразово обстрілювали протягом війни. Підприємство є американською власністю, яка належить корпорації Bunge.

8 вересня РФ вдарила дроном по заводу компанії Reeva Ukraine в Білій Церкві прямим влучанням. Єдине в Україні підприємство компанії тимчасово зупинило виробництво. Асортимент продукції заводу складали локшина, вермішель та картопляне пюре швидкого приготування, сухі супи, приправи та соуси.

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