Єдиний завод Reeva зупинився: чи зникне локшина з полиць магазинів

Продукція заводу забезпечувала українській ринок, а також йшла на експорт.

Єдиний в Україні завод Reeva в Білій Церкві тимчасово зупинив виробництво внаслідок удару російських окупантів 8 вересня, повідомляє пресслужба компанії.

На заводі виробляли локшину, вермішель та картопляне пюре швидкого приготування, сухі супи, приправи та соуси. Продукція йшла не тільки на внутрішній ринок, але і на експорт.

В Reeva Ukraine повідомили, що завод було уражено прямим влучанням ворожого дрону. Виробнича і складська інфраструктура підприємства зазнала суттєвих пошкоджень. Як наслідок, виробництво та відвантаження продукції з заводу Reeva в Білій Церкві тимчасово не здійснюється.

Відео дня

"Наша команда продовжує працювати та робить усе можливе, щоб якнайшвидше впоратися з наслідками", – ідеться в повідомленні.

Наразі в Reeva Ukraine працюють над оцінкою масштабів руйнувань та ліквідацією наслідків атаки, а також над забезпеченням наявності продукції в магазинах. В компанії пообіцяли за можливості зберегти робочі місця своїх співробітників.

Удари РФ по бізнесу в Україні – останні новини

Тиждень тому російські окупанти нанесли удар по заводу американської компанії Coca-Cola в Київській області, внаслідок чого були пошкоджені складські приміщення та виникла пожежа. Завод Coca-Cola під Броварами – один із найбільших виробничих майданчиків компанії в Європі.

РФ також вдарила по одному із найбільших спеціалізованих фармацевтичних складів в Україні "Біокон" в Бориспільському районі на Київщині. За даними ЗМІ, на складах компанії були знищені значні запаси західних ліків, зокрема Pfizer, Novartis, Roche, Teva, AstraZeneca та інші.

Вас також можуть зацікавити новини: