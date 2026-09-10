ТРЦ Києва пояснили, як працюватимуть під час повітряних тривог

Деякі торговельно-розважальні центри припинятимуть роботу незалежно від рівня загрози.

Торговельно-розважальні центри Києва оновили правила роботи під час "жовтого" та "червоного" рівнів тривоги. Деякі з них продовжуватимуть працювати у разі дронової загрози. Про це ТРЦ повідомили на своїх сторінках у соціальних мережах.

Під час "жовтого" рівня загрози, який означає дронову небезпеку, продовжать працювати, зокрема, River Mall, Dream, Piramida, Retroville, Art Mall і Victoria Gardens.

"Ми продовжуємо працювати у звичному режимі під час жовтого рівня загрози. Рішення про роботу конкретного магазину, ресторану чи іншого закладу приймає адміністрація відповідного закладу, тому окремі точки можуть тимчасово не працювати", – повідомляє адміністрація Art Mall.

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Окремі правила діють у Retroville у вечірній час: якщо повітряна тривога триває або розпочинається після 21:00, відвідувачам доступні лише гіпермаркет NOVUS та прикасова зона. Повноцінну роботу ТРЦ відновлює наступного дня.

Ocean Plaza припиняє роботу незалежно від рівня загрози.

"Під час повітряної тривоги в Ocean Plaza працює безпечний простір на -1 поверсі за жовтого та червоного рівнів небезпеки. На -1 поверсі доступні Auchan, магазини, кавʼярні та сервіси, а також паркінг", – зазначила мережа у своєму повідомленні.

У VARUS розповіли УНІАН, що працюватимуть відповідно до рекомендацій та вимог, визначених державними органами.

"Для магазинів VARUS, що розташовані в торговельно-розважальних центрах, також діятимуть правила та вимоги щодо режиму роботи, визначені адміністрацією відповідного ТРЦ, у межах чинного законодавства та встановлених норм безпеки", – повідомив директор східної філії мережі супермаркетів VARUS Артем Бурик.

Диференційоване оповіщення в Києві - останні новини

Із 6 вересня у Києві запровадили диференційоване оповіщення про повітряні загрози. "Жовтий" рівень означає дронову небезпеку, тоді як "червоний" означає масовану дронову, ракетну або ракетно-дронову загрозу. Якщо жодної з перелічених загроз немає, оголошується "відбій".

Хоча після оголошення "жовтого" рівня деякі торгові центри продовжують роботу, там радять не нехтувати сигналом тривоги та за можливості пройти в укриття. У разі оголошення "червоного" рівня загрози торгові центри повністю припиняють роботу. Усіх відвідувачів і працівників просять залишити приміщення та пройти до найближчого укриття.

Нагадаємо, раніше народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко заявив, що у вересні Київ та Київська область можуть отримати від Кабінету міністрів статус прифронтових територій.

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