Росія уразила завод соняшникової олії 'Олейна' в Дніпрі

Ворог атакував підприємство двічі.

Вранці 10 вересня російські окупанти завдали масованого удару по Дніпру. Внаслідок атаки п’ятеро людей отримали поранення, а ще двоє – загинули, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, пошкоджене підприємство харчової промисловості, на якому після повторного прильоту зайнялася пожежа. Ганжа прямо не називає підприємство. Проте пізніше мер Дніпра Борис Філатов підтвердив, що мова йде про завод соняшникової олії "Олейна".

"Медіа пишуть, що росіяни обстріляли в Дніпрі "підприємство харчової промисловості". Все місто бачить куди влучили "Бандеролі". Це самісіньке середмістя. Все місто бачить, що це – "Олейна". Підприємство, яке обстрілювали вже неодноразово", – ідеться в дописі.

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Мер Дніпра нагадав, що цей завод - американська власність, яка належить корпорації Bunge. За його даними, виробництво нещодавно особисто відвідав американський сенатор-демократ Річард Блюменталь.

Удари РФ по бізнесу в Україні – останні новини

Тиждень тому російські окупанти нанесли удар по заводу американської компанії Coca-Cola в Київській області, внаслідок чого були пошкоджені складські приміщення та виникла пожежа. У відповідь на це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав США до більш рішучих дій проти агресора.

Напередодні компанія Reeva Ukraine повідомила, що її єдиний в Україні завод був уражений прямим влучанням ворожого дрону і тимчасово зупинив виробництво. На заводі виробляли локшину, вермішель та картопляне пюре швидкого приготування, сухі супи, приправи та соуси.

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