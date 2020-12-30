Топ-менеджер мав отримати винагороду, якщо акції компанії будуть коштувати 31 долар за штуку.

Профспілки обурені виплатою генеральному директору General Electric (GE) Ларрі Калпу бонусу в розмірі 47 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Financial Times.

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Топ-менеджер мав отримати винагороду, якщо акції компанії будуть коштувати 31 долар за штуку. Однак у розпал пандемії умови були змінені. В якості рівня, який дозволяв би отримати бонус, встановили ціну в 10 доларів. "Як GE може пояснити багатомільйонну виплату гендиректору в той час, коли робітники та їхні сім'ї страждають?" - обурюються голови профспілок.

Цього року компанія скоротила 20 відсотків робочих місць у своєму підрозділі GE Aviation. Скандал може викликати негативну реакцію з боку акціонерів, відзначають експерти.

Що цьому передувало

У 2019 році General Electric прийняла рішення заморозити пенсійний план для близько 20 тисяч співробітників. Це було продиктовано необхідністю скорочення боргів. Крім того, були заморожені додаткові пенсійні виплати для 700 співробітників.

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Автор: УНІАН