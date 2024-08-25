Великий виробник морепродуктів був змушений розпочати процес з банкрутства.

Війна Москви в Україні вплинула на європейські боргові ринки та спричинила заборону США на імпорт усього, від російських алмазів до горілки. Це також довело рибальський бізнес на Алясці до банкрутства, пише Bloomberg.

Так, група компаній Whittier Seafood та її філії на Алясці та Вашингтоні, що минулого року заробили 41 мільйон доларів, 19 серпня подали в місті Анкоридж заяву про банкрутство відповідно до розділу 11. Раніше виробник звернулася за захистом до суду. Це сталося після того, як уряд РФ придбав російського постачальника крабів.

Варто зазначити, що розділ 11 під назвою "Реорганізація" здебільшого використовується комерційними організаціями, які бажають продовжувати діяльність і одночасно виплачувати борги кредиторам за допомогою плану реорганізації, затвердженого судом.

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Зазначається, що підприємство приєдналося до декількох інших великих компаній, які посилалися на перебої в ланцюгах поставок у воєнний час. Однак вплив на Whittier Seafood був більш драматичним. Більшість світових запасів королівського та глибоководного краба історично видобувалась у російських водах. Після початку війни філія компанії під назвою Marine Fishing International була відрізана від постачання цих ракоподібних. Раптовий шок стався після років скорочення популяції крабів і лосося, що стало випробуванням для рибної промисловості Аляски.

Клієнти компанії також стали менш охоче купувати продукцію з Росії. Ця реакція спричинила падіння вартості існуючих запасів крабів. Це змусило компанію продавати за нижчими цінами, заявив засновник Whittier Олексій Козлов у судовій справі. Філія компанії імпортувала краба від АТ "Тефіда", дочірньої компанії, розташованої в російському портовому місті Владивосток. Водночас США та ЄС ввели ембарго на російські морепродукти, через що MFI "не змогла імпортувати свій основний продукт".

Російська влада також вжила заходів. Минулого року уряд відкликав ліцензії на риболовлю "Тефіди ". Це означало, що кампанія не змогла поставляти краби MFI, що не дозволило останній обслуговувати клієнтів у США, Китаї, Кореї та Японії. Козлов заявив, що цього року російський уряд вжив більш рішучих заходів і конфіскував "Тефіду" для держави.

До того ж Whittier зіткнулась з іншими фінансовими проблемами, зокрема, щодо виплати за кредитами. Компанія заявила, що має намір реструктуризувати борг.

Автори підкреслюють, що незважаючи на перешкоди, Whittier та інші виробники морепродуктів Аляски можуть відновитися наступного року завдяки вищим цінам на лосось. Козлов сказав, що зростання попиту та обмежена пропозиція риби можуть підвищити ціни в 2025 році.

Глобальний вплив війни

Колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт повідомив, що тепер він став "ліцензованим торговцем зброєю", адже хоче допомогти Україні отримати доступ до штучного інтелекту, який міг би допомогти країні боротися проти РФ.

За підсумками 2023 року загальні світові військові витрати сягнули 2443 мільярдів доларів, збільшившись на 6,8% в реальному вираженні. Світові військові витрати зросли дев'ятий рік поспіль до історичного максимуму. Це було найбільше річне зростання з 2009 року.

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