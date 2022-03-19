Кабмін готує конкретні пропозиції щодо надання житла вимушеним переселенцям, зазначив президент України.

Президент України Володимир Зеленський розповів про розробку програм з фінансової та житлової підтримки вимушених переселенців.

Про це йдеться у його відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі президента.

Говорячи про допомогу українцям, які вимушені були залишити свої домівки через бойові дії, Зеленський зауважив: "Я доручив Кабінету міністрів України розробити комплексну програму підтримки таких людей, наших громадян. Усіх, хто позбавлений, на жаль, дому через війну. Вже маємо контури цієї програми. Перший компонент - фінансовий - державна підтримка для усіх переміщених осіб: дорослих та дітей".

Також має йтися про державну підтримку робочих місць для таких людей там, де вони тимчасово перебувають.

"Другий компонент - житловий. Уряд готує конкретні пропозиції по наданню житла для вимушених переселенців саме зараз. А також організовує відбудову зруйнованого житла по завершенню війни", - розповів Зеленський.

Третій компонент, додав він, - це підтримка родин, які розмістили у себе людей з території бойових дій або тимчасової окупації.

"Як мінімум, вони отримають відшкодування витрат на комунальні послуги, пов'язані з перебуванням переселенців", - пояснив президент.

За його словами, найближчим часом прем'єр-міністр пояснить усі деталі цієї комплексної програми підтримки.

Крім того, Зеленський доручив уряду спільно з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста забезпечити допомогу тим громадянам України, які опинилися за кордоном після 24 лютого.

Раніше Володимир Зеленський говорив, що для кожного пошкодженого під час війни міста буде створено спеціальну державну програму для відбудови.

13 березня перший заступник міністра економіки Денис Кудін говорив, що на відновлення зруйнованої під час війни з РФ інфраструктури влада України має направити понад 119 млрд доларів, і з кожним днем ця сума зростає.

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