Після перемоги в Україні все буде відбудовано дуже якісно та швидко, сказав президент.

Для кожного постраждалого під час війни міста буде створено спеціальну державну програму для відбудови.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму зверненні.

"Після війни, після нашої перемоги, ми відбудуємо все, що зруйновано, дуже швидко та дуже якісно. Для кожного постраждалого міста буде створено спеціальну державну програму для відбудови. Я вже доручив уряду розпочати розробку. Чернігів та Суми, Охтирка та Житомир, Ізюм, Маріуполь та всі міста, до яких прийшло зло, не бачитимуть і сліду від російського вторгнення. Найкращі архітектори, компанії, проекти для кожного міста", - наголосив президент.

Нагадаємо, війська Росії 24 лютого рано вранці вдерлися на територію України. Пізніше Верховна Рада України проголосувала за те, щоб в країні було запроваджено воєнний стан.

Супротивник атакував військові об'єкти, а потім використовував різне озброєння й авіацію проти мирних населених пунктів, зокрема, бомбив Київ, Чернігів, Харків, Житомир, Херсон та Маріуполь.

2 березня міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов пообіцяв, що держава та її громадяни відбудують всю інфраструктуру, яку нищить супротивник, і буде "навіть краще, ніж було".

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