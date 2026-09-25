Світовий промисловий гігант не відновить роботу свого підприємства в Україні

Протягом останніх п'яти тижнів завод у Кривому Розі зазнав чотирьох ракетних ударів.

Український виробник сталі "АрселорМіттал Кривий Ріг", який працює у складі ArcelorMittal, повідомив про неможливість відновити діяльність підприємства в Україні. Про це йдеться у заяві на сайті компанії.

"З глибоким жалем ми дійшли висновку, що більше не можемо безпечно експлуатувати "АрселорМіттал Кривий Ріг". З початку війни наш народ в Україні невпинно працював, щоб шахти та завод продовжували працювати. Вони були втіленням хоробрості за обставин, які більшість із нас навіть не може собі уявити", - сказав генеральний директор "АрселорМіттал Кривий Ріг" Мауро Лонгобардо.

За його словами, компанія обговорює майбутнє заводу з урядом України та зосередиться на збереженні інфраструктури, щоб відновити виробництво після припинення війни.

Відео дня

Зазначається, що протягом останніх п'яти тижнів "АрселорМіттал Кривий Ріг" зазнав чотирьох ракетних ударів, що призвело до загибелі, поранень працівників та значної шкоди виробничим об'єктам. Останній напад стався 21 вересня. Загалом у результаті чотирьох нападів загинуло п'ятьох працівників та поранено 17 осіб, один з яких перебуває у критичному стані.

Російські удари по заводах в Україні - останні новини

16 серпня російські окупанти атакували Кривий Ріг дронами та балістичними ракетами, внаслідок чого дві людини загинули, більше десятка отримали поранення. Під ударом опинилося підприємство гірничо-металургійного комплексу України – "АрселорМіттал Кривий Ріг". Всі загиблі та поранені – його співробітники.

9 серпня РФ атакувала одне з найбільших підприємств Житомирщини – німецький завод Kromberg & Schubert, на якому виготовляються електричні кабельні системи для автомобілів світових марок (Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche). 22 вересня Росія повторно атакувала цей завод.

У ніч на 12 вересня Росія атакувала завод польської компанії Cersanit SA у Звягельському районі Житомирської області, який виробляє керамічну плитку і сантехніку.

Вас також можуть зацікавити новини: