Чи нашкодила військовим атака на додаток 'Повітряна тривога': Ігнат дав відповідь

Зараз робота застосунку відновлюється.

Вночі 2 листопада російські хакери атакували додаток "Повітряна тривога", але зараз його робота відновлюється. Про це в ефірі телемарафону сказав речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Чи вплинуло це на роботу Сил оборони? Звісно, що ні. У штатному режимі працювали Повітряні сили та всі складові Сил безпеки й оборони", - наголосив він.

За його словами, цей додаток не належить Повітряним силам, але вони надають йому виважену інформацію, щоб населення орієнтувалося, що відбувається, які типи загроз є в повітрі, зокрема БПЛА, реактивні дрони і крилаті ракети.

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Ігнат зазначив, що робота додатку відновлюється, до цього залучено його команду та людей з Мінцифри. Каже, на роботу Сил безпеки і оборони збої у додатку не впливають, бо "це різні речі", адже є ще системи оповіщення ДСНС, майданчики Повітряних сил у соціальних мережах. За його словами, саме там намагаються якнайскоріше повідомляти про загрози балістики та крилатих ракет.

Кібератака на додаток "Повітряна тривога"

Як повідомляв УНІАН, ввечері у неділю, 1 листопада, українцям, які користуються додатком "Повітряна тривога", надійшли сповіщення про нібито ядерну небезпеку або загрозу вуличних боїв. Повітряні сили ЗСУ офіційно спростували таку загрозу.

Українці вже відповіли росіянам на атаку. Мешканцям різних регіонів РФ теж почали надходити сповіщення про загрозу. У Міністерстві надзвичайних ситуацій Росії офіційно заявили, що на їх застосунок було скоєно кібератаку.

Зазар застосунок "Повітряна тривога" поступово відновлює роботу після кібератаки. Зокрема, на мапі вже відображаються жовтий і червоний рівні небезпеки, тобто є актуальна інформація про дронову чи ракетну загрозу. Користувачам знову надходять push-сповіщення про тривоги. Водночас відображення цілей на карті тимчасово призупинили.

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