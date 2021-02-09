Китайський мільярдер Джек Ма і генеральний директор компанії SoftBank Масаесі Сон обмінюються малюнками.
Про це Масаесі Сон розповів, представляючи фінансові результати заснованої ним компанії SoftBank Group Corp за жовтень-грудень 2020 року, пише BBC.
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В ході презентації Сона запитали, чи підтримує він зв'язок з Джеком Ма, який майже не з'являється на публіці з жовтня 2020 року.
Глава SoftBank розповів, що Джек Ма любить малювати і ділиться з ним своїми ескізами.
"Так що це не завжди про бізнес, але ми спілкуємося про наші захоплення або просто передаємо привіт і так далі. Так що такого роду обмін відбувається", - сказав Сон.
Масаесі Сон і Джек Ма раніше входили в ради директорів компаній один одного. SoftBank був одним з перших інвесторів в Alibaba, вклавши в компанію $20 млн доларів у 2000 році, коли вона була маловідомою. SoftBank належить майже 25% акцій китайського гіганта у сфері електронної комерції.
Криптовалюта Dogecoin
Це валюта-мем, яка була створена у 2013 році. Валюта названа в честь інтернет-мема Doge. Мем є фотографією собаки породи сіба-іну на прізвисько Кабос. Особливістю криптовалюта є швидкий період початкового майнінгу.
4 лютого 2021 Ілон Маск після перерви у два дні повернувся в Twitter з повідомленнями про криптовалюту-мем Dogecoin. За кілька годин ціна на валюту зросла на 75%.
Все почалося з того, що Маск поділився фотографією ракети, яка летить на місяць, і після додав твіт з одним словом: "Doge". Потім він поділився мемом з найвідомішим епізодом з мультфільму "Король Лев", і зробив ще кілька повідомлень.
У результаті повідомлення отримали десятки тисяч ретвітів і призвели до зростання ціни на Dogecoin.
8 лютого 2021 року криптовалюта із зображенням собаки сіба-іну досягла рекордної позначки. Вартість токена піднялася до піку в розмірі 8,2 цента при ринковій капіталізації 10,5 млрд доларів.
Що таке Alibaba
- Alibaba - найбільша інтернет-компанія Китаю, яка працює в сфері електронної комерції з 1999 року. Засновником компанії є Джек Ма. Компанії належить кілька популярних інтернет-майданчиків, в тому числі інтернет-магазин AliExpress.com. хмарний підрозділ Alibaba - одна з найбільш швидкозростаючих компаній групи.
- 20 квітня 2020 року Alibaba Group заявила про те, що інвестує $28 мільярдів в хмарну інфраструктуру. Компанія заявила, що витратить кошти на розвиток операційних систем і на розвиток інфраструктури своїх центрів обробки даних.
- 16 серпня 2020 року стало відомо про те, що США мають намір заборонити ряду китайських компаній працювати на території країни. В тому числі заборона могла торкнутися найбільшої інтернет-компанії Китаю Alibaba.
- За даними дослідницької компанії Canalys, в 4 кварталі 2019 року підрозділ Alibaba Cloud Intelligence контролював 46,4% хмарного ринку Китаю, тоді як Tencent і Baidu Cloud Cloud мали 18% і 8,8% ринку відповідно.
- 20 січня 2021 року засновник китайського інтернет-гіганта Alibaba Group Джек Ма вперше майже за три місяці показався на публіці.
- 28 січня 2021 року стало відомо про те, що засновник Alibaba готує масштабну реорганізацію одного зі своїх стартапів.
- 2 лютого 2021 року китайська державна газета Shanghai Securities News виключила засновника Alibaba Джека Ма зі списку головних бізнесменів країни.
- 3 лютого 2021 року Джек Ма погодив з китайськими регуляторами план реорганізації Ant Group, який перетворить фінтех-гіганта на фінансову Холдингову компанію.
- 5 лютого 2021 року Китай висунув засновнику Alibaba нові вимоги для виходу на біржу.
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