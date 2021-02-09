Глава SoftBank розповів, що Джек Ма любить малювати і ділиться з ним своїми ескізами.

Китайський мільярдер Джек Ма і генеральний директор компанії SoftBank Масаесі Сон обмінюються малюнками.

Про це Масаесі Сон розповів, представляючи фінансові результати заснованої ним компанії SoftBank Group Corp за жовтень-грудень 2020 року, пише BBC.

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В ході презентації Сона запитали, чи підтримує він зв'язок з Джеком Ма, який майже не з'являється на публіці з жовтня 2020 року.

Глава SoftBank розповів, що Джек Ма любить малювати і ділиться з ним своїми ескізами.

"Так що це не завжди про бізнес, але ми спілкуємося про наші захоплення або просто передаємо привіт і так далі. Так що такого роду обмін відбувається", - сказав Сон.

Масаесі Сон і Джек Ма раніше входили в ради директорів компаній один одного. SoftBank був одним з перших інвесторів в Alibaba, вклавши в компанію $20 млн доларів у 2000 році, коли вона була маловідомою. SoftBank належить майже 25% акцій китайського гіганта у сфері електронної комерції.

Криптовалюта Dogecoin

Це валюта-мем, яка була створена у 2013 році. Валюта названа в честь інтернет-мема Doge. Мем є фотографією собаки породи сіба-іну на прізвисько Кабос. Особливістю криптовалюта є швидкий період початкового майнінгу.

4 лютого 2021 Ілон Маск після перерви у два дні повернувся в Twitter з повідомленнями про криптовалюту-мем Dogecoin. За кілька годин ціна на валюту зросла на 75%.

Все почалося з того, що Маск поділився фотографією ракети, яка летить на місяць, і після додав твіт з одним словом: "Doge". Потім він поділився мемом з найвідомішим епізодом з мультфільму "Король Лев", і зробив ще кілька повідомлень.

У результаті повідомлення отримали десятки тисяч ретвітів і призвели до зростання ціни на Dogecoin.

8 лютого 2021 року криптовалюта із зображенням собаки сіба-іну досягла рекордної позначки. Вартість токена піднялася до піку в розмірі 8,2 цента при ринковій капіталізації 10,5 млрд доларів.

Що таке Alibaba

Alibaba - найбільша інтернет-компанія Китаю, яка працює в сфері електронної комерції з 1999 року. Засновником компанії є Джек Ма. Компанії належить кілька популярних інтернет-майданчиків, в тому числі інтернет-магазин AliExpress.com. хмарний підрозділ Alibaba - одна з найбільш швидкозростаючих компаній групи.

20 квітня 2020 року Alibaba Group заявила про те, що інвестує $28 мільярдів в хмарну інфраструктуру. Компанія заявила, що витратить кошти на розвиток операційних систем і на розвиток інфраструктури своїх центрів обробки даних.

16 серпня 2020 року стало відомо про те, що США мають намір заборонити ряду китайських компаній працювати на території країни. В тому числі заборона могла торкнутися найбільшої інтернет-компанії Китаю Alibaba.

За даними дослідницької компанії Canalys, в 4 кварталі 2019 року підрозділ Alibaba Cloud Intelligence контролював 46,4% хмарного ринку Китаю, тоді як Tencent і Baidu Cloud Cloud мали 18% і 8,8% ринку відповідно.

20 січня 2021 року засновник китайського інтернет-гіганта Alibaba Group Джек Ма вперше майже за три місяці показався на публіці.

28 січня 2021 року стало відомо про те, що засновник Alibaba готує масштабну реорганізацію одного зі своїх стартапів.

2 лютого 2021 року китайська державна газета Shanghai Securities News виключила засновника Alibaba Джека Ма зі списку головних бізнесменів країни.

3 лютого 2021 року Джек Ма погодив з китайськими регуляторами план реорганізації Ant Group, який перетворить фінтех-гіганта на фінансову Холдингову компанію.

5 лютого 2021 року Китай висунув засновнику Alibaba нові вимоги для виходу на біржу.

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Автор: Олена Коваленко