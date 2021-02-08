За даними платформи CoinGecko, вартість токена піднялася до піку в розмірі 8,2 цента при ринковій капіталізації 10,5 млрд доларів.

Dogecoin, криптовалюта із зображенням собаки сіба-іну, досягла рекордної позначки 8 лютого після того, як мільярдер Ілон Маск, репер Снуп Догг та басист Kiss Джин Сіммонс написали про це в Twitter.

Про це повідомляє Bloomberg.

Читайте такожІлон Маск повернувся в Twitter і за лічені години підняв ціну на криптовалюту-мемВартість токена піднялася до піку в розмірі 8,2 цента при ринковій капіталізації 10,5 млрд доларів.

За даними платформи CoinGecko, монета увійшла до десятки криптовалют за ринковою вартістю.

Маск, найбагатша людина у світі, останнім часом кілька разів писав у Твіттері про Dogecoin.

Snoop Dogg прикріпив твіт зі словом "Snoop Doge".

Сіммонс, учасник американської рок-групи Kiss, розповів, скільки люди могли б заробити, якби купили Dogecoin раніше.

Криптовалюта Dogecoin

Це валюта-мем, яка була створена у 2013 році. Валюта названа на честь інтернет-мема Doge. Мем є фотографією собаки породи сіба-іну на прізвисько Кабос. Особливістю криптовалюта є швидкий період початкового майнінгу.

4 лютого 2021 Ілон Маск після перерви у два дні повернувся в Twitter з повідомленнями про криптовалюту-мем Dogecoin. За кілька годин ціна на валюту зросла на 75%.

Все почалося з того, що Маск поділився фотографією ракети, яка летить на місяць, і після додав твіт з одним словом: «Doge». Потім він поділився мемом з найвідомішим епізодом з мультфільму "Король Лев", і зробив ще кілька повідомлень.

У результаті повідомлення отримали десятки тисяч ретвітів і призвели до зростання ціни на Dogecoin.

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Автор: УНІАН