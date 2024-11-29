Часто під час знижок супермаркети заявляють, що на акційні товари не діє повернення або обмін. Однак це суперечить законодавству.

Періодично кожен із нас стикається з проблемою відмови магазинів у поверненні коштів за відмову від акційних товарів, коли вони посилаються на "внутрішні правила". Держпродспоживслужба пояснила, що робити в таких випадках, додавши, що у споживача є 14 днів на обмін товару належної якості.

У публікації Facebook вони написали, що супермаркети завжди приваблюють покупців знижками та акціями, особливо перед Різдвом, Новим роком або будь-яким іншим святом. При цьому вони часто на цінниках пишуть, що акційний товар "поверненню та обміну не підлягає" - однак, за інформацією експертів, це суперечить законодавству.

"Згідно зі статтею 9 Закону України "Про захист прав споживачів", споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, у якого його було придбано, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути використаний за призначенням", - ідеться в повідомленні.

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Держпродспоживслужба також зазначає, що водночас має бути дотримано низку умов, включно зі збереженням товарного вигляду, ярликів і пломб, чека і щоб товар не використовувався. На повернення у покупця є 14 днів, якщо продавець раптом не встановив більш тривалий термін для цього процесу.

Головне пам'ятати про існування затвердженої постанови Кабінету міністрів України (№172 від 19.03.1994), яка містить перелік товарів, що не підлягають обміну або поверненню.

У разі порушення ваших прав варто звертатися до Держпродспоживслужби або її територіальних органів.

Новини про ціни в супермаркеті

Раніше УНІАН писав, скільки тепер коштує кілограм цибулі. Повідомляється, що ціни навіть вищі за минулорічні. Усе через збільшення попиту та обмежену пропозицію.

Крім того, перед Новим роком різко підскочила ціна на один із найпопулярніших продуктів - на яйця. Зростання собівартості одна з причин такої "поведінки".

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