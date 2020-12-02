Безпосередньою підготовкою і відправкою листа до Міністерства займався енергетичний комітет ЄБА, який лобіює ініціативи великих енергохолдингів.

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) 2 грудня 2020 року відкликала свій лист на адресу міністра економіки Ігоря Петрашка, в якому було піддано критиці надання фінансових стимулів для екологічної модернізації промислових підприємств, зокрема – "зеленої" металургії.

Про це йдеться в листі ЄБА, який публікує БЦ.

Згідно з новим листом ЄБА на адресу Мінекономрозвитку, Асоціація виявила порушення процедури підготовки попереднього листа, який було підготовлено і відправлено Ігорю Петрашку без узгодження з усіма учасниками ЄБА.

Безпосередньою підготовкою і відправкою листа до Міністерства займався енергетичний комітет ЄБА, який лобіює ініціативи великих енергохолдингів.

Так, в Енергетичний комітет ЄБА входять лише 6 компаній: ДТЕК Ріната Ахметова, РГК Дмитра Фірташа, Smart Energy Вадима Новинського, Windcraft Карла Стурена, "Елементум Енерджі Україна" Річарда Дейтса, партнера Макара Пасенюка, співзасновника ICU. Також до комітету входить Укргазвидобування з державної Групи Нафтогаз.

Для порівняння, в Комітеті інформтехнологій ЄБА 15 членів, в Комітеті з логістики ЄБА близько 50 членів. Рішення про прийняття до галузевого комітету ЄБА нового учасника приймається всіма членами комітету.

Нагадаємо, поняття "зеленої металургії" було введено в законі щодо удосконалення умов підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії, який був прийнятий Верховною Радою 21 липня.

Норма закону передбачає, що метпідприємства, які при виробництві 1 тонни сталі забезпечують менш як 250 кг викидів СО2, звільняються від сплати частини тарифу Укренерго на передачу електроенергії, яка використовується для компенсації "зеленого" тарифу.

Як повідомляв БЦ, ДТЕК Ахметова, Windcraft Стурена і VR Capital Дейтса входять в п'ятірку найбільших одержувачів "зеленого" тарифу за підсумками 2019 року.

Тим часом, у листопаді Госпсуд Києва за позовом Д. Трейдинг Ахметова до НЕК "Укренерго" дозволив ДТЕК не платити тариф Укренерго на передачу при експорті електроенергії, з якого компенсується "зелений" тариф.

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Автор: УНІАН