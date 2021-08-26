З 1 вересня 2021 р. жінки повинні будуть подати інформацію про номер запису щодо сформованого медичного висновку у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я.

Українки, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування матимуть право на оформлення допомоги по вагітності та пологам.

Про це повідомила прес-служба Мінсоцполітики у Facebook.

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З 1 вересня 2021 р. зазначені жінки повинні будуть подати інформацію про номер запису щодо сформованого медичного висновку про тимчасову непрацездатність у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я.

Крім того, про номер запису потрібно буде повідомляти з 1 вересня для проведення донарахування зазначеної допомоги у разі ускладнених пологів.

Відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" право на державну допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами мають вагітні жінки (у тому числі неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Не застрахованими в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування вважаються жінки:

військовослужбовці;

жінки, звільнені з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи та організації;

непрацюючі жінки або зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні;

аспірантки, докторантки, клінічні ординатори, студентки закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти;

жінки, зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності, які не беруть участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами надається:

жінкам з-поміж військовослужбовців - у розмірі 100 відсотків грошового забезпечення;

жінкам, звільненим з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи та організації - у розмірі 100 відсотків середньомісячного доходу;

жінкам, зареєстрованим у центрі зайнятості як безробітні - у розмірі 100 відсотків мінімального розміру допомоги по безробіттю;

аспіранткам, докторанткам, клінічним ординаторам, студенткам закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти - у розмірі місячної стипендії;

непрацюючим жінкам та жінкам, зареєстрованим як суб'єкти підприємницької діяльності, - у розмірі 25 відсотків розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатної особи, з розрахунку на місяць.

Куди звернутися для отримання державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами:

Заяву та документи приймають посадові особи виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Призначення і виплата державної допомоги сім’ям з дітьми здійснюються органами соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання або місцем проживання заявника.

Які потрібно надати документи:

заява (за формою, затвердженою Мінсоцполітики);

довідка встановленого зразка (видається лікувально-профілактичним закладом).

Додаткові:

довідка з основного місця служби, навчання про те, що жінка служить, навчається;

довідка ліквідаційної комісії про звільнення з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи та організації;

довідка з центру зайнятості, що жінка зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна.

Умови надання допомоги:

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами призначається, якщо звернення надійшло не пізніше ніж через 6 місяців з дня закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, і виплачується за весь період відпустки.

Яка тривалість декретної відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами:

Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей - 70) календарних днів після пологів. А жінкам, віднесеним до 1-4 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога виплачується за 180 календарних днів зазначеної відпустки (90 - до пологів і 90 - після пологів).

Декретні виплати для чоловіків:

6 травня 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон, що забезпечує рівні права матері та батька в отриманні відпустки по догляду за дитиною.

Закон вводить новий вид відпустки - одноразову відпустку при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів, яка оплачується за рахунок роботодавця.

Така відпустка надаватиметься комусь одному: чоловікові, дружина якого народила дитину; батькові дитини, якщо він не одружений на матері дитини, але проживає спільно; бабусі чи дідові, або іншому повнолітньому родичу дитини, який фактично доглядає за нею.

7 липня 2021 року Кабінет міністрів затвердив порядок надання декретної відпустки чоловікам.

Автор: Олена Коваленко