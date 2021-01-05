Перед цим Джек Ма розкритикував китайські банки - і змушений був відкласти IPO своєї фінансової корпорації.

Засновник китайського інтернет-рітейлера Alibaba, мільярдер Джек Ма понад два місяці не з'являвся на публіці, його місцеперебування невідоме.

Читайте такожForbes: Світові мільярдери в 2020 році стали багатшими на 1,9 трильйона доларів

Про це повідомляє Meduza.io.

"Financial Times з'ясувала, що в листопаді Ма не з'явився у фіналі заснованого ним конкурсу Africa's Business Heroes, в якому молоді африканські підприємці змагаються за гранти з призового фонду в півтора мільйона доларів. Ма повинен був сидіти в журі конкурсу, але він не був присутній на зйомках фінального епізоду шоу, його не включили в проморолик, а його ім'я прибрали зі списку членів журі на сайті. У Alibaba заявили, що Ма не зміг відвідати фінал конкурсу через напружений графік", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що останній запис Ма в соціальних мережах датований 17 Жовтня, звернуло увагу видання Taiwan News.

"Наприкінці жовтня на конференції в Шанхаї Ма назвав міжнародні норми фінансового регулювання застарілими й заявив, що китайські банки дотримуються "менталітету ломбарду". Це сталося незадовго до виходу на біржу Ant Group - фінтех-компанії, яка входить в холдинг Alibaba і в тому числі управляє найбільшою в Китаї платформою мобільних платежів Alipay. 5 листопада Ant Group, контрольна частка в якій належить Ма, повинна була провести IPO на Шанхайській і Гонконзькій біржах. Очікувалося, що воно стане найбільшим в історії, компанія приверне 34,4 мільярда доларів", - підкреслює видання.

Однак за пару днів до виходу на біржу Китайські фінансові регулятори викликали Ма і керівників Ant Group на бесіду. Їх попередили про те, що бізнес чекає ретельна перевірка, розповіли джерела Reuters. IPO Ant Group було відкладено - хоча раніше влада Китаю запевнила топ-менеджерів компанії, що не будуть йому перешкоджати, писала Financial Times. Крім того, в грудні китайські регулятори звинуватили Ant Group в порушенні принципів чесної конкуренції та утиску прав споживачів. Ма порадили не залишати країну, заявило джерело Bloomberg.

У зв'язку зі зникненням Ма з публічного поля в китайській соцмережі WeChat обговорюють, що бізнесмен або втік з Китаю, або його "змусили прірву", відзначає Techcrunch. Глава працюючої в Китаї компанії BDA China, яка спеціалізується на бізнес-консалтингу, Дункан Кларк в розмові з Reuters припустив, що Ма "заліг на дно" на тлі уваги влади до його бізнесу.

Що цьому передувало

56-річний Джек Ма заснував Alibaba в 1999 році й пішов з посади її керівника в 2019-му, залишившись при цьому співвласником компанії та одним з ключових осіб в ній.

Зараз це друга найбільша китайська компанія з ринковою капіталізацією в 635 мільярдів доларів.

До недавнього часу Ма був найбагатшою людиною в Китаї, але за останні два місяці через падіння акцій Alibaba його статки знизилися на 11 мільярдів доларів - з 61,7 до 50,9 мільярда.

Тепер, згідно з рейтингом Bloomberg Billionaires Index (відстежує стан найбагатших людей світу в щоденному режимі), він є четвертою найбагатшою людиною в Китаї.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН