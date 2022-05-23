Глава держави виступає за те, щоб прибрати з сучасних відносин з усіма сусідами України, крім окупантів, всі суперечки та "тиск минульщини".

Спільний прикордонно-митний контроль, що буде запроваджений між Україною та Польщею, прибере низку корупційних ризиків та пришвидшить проходження митних процедур.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні, поширеному у Telegram.

"Запроваджуємо з Польщею спільний митний контроль. Це значно пришвидшить проходження процедур на кордоні. Прибере більшість корупційних ризиків. Але також це і початок нашої інтеграції у спільний митний простір Євросоюзу. Тобто дійсно історичний процес", - сказав глава держави.

Також Зеленський повідомив, що говорив сьогодні з президентом Польщі Анджеєм Дудою про оборонну підтримку для України, про посилення санкцій проти Росії, і про необхідні кроки для повноправного членства України в Євросоюзі.

Зеленський також сказав, що вважає "правильним жестом" ухвалити закон в Україні, який буде дзеркальним відповідником ухваленого в Польщі закону про українців.

"Українці та українки, які тимчасово перебувають у Польщі, рятуючись від цієї війни, де-факто й де-юре отримали ті ж можливості, що й поляки… Давайте продемонструємо нашу вдячність і нашу повагу. І хочу також, щоб це було елементом нашої нової політики сусідства. Ми маємо вирішувати суперечки і прибрати тиск минульщини з наших сучасних відносин з усіма сусідами України, які нас поважають, які не є окупантом нашої держави", - зазначив президент.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 травня президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда домовилися про підписання двосторонньої угоди щодо спільного прикордонно-митного контролю.

Також під час промови у Верховній Раді президент Володимир Зеленський анонсував внесення до парламенту найближчим часом законопроекту про особливий правовий статус громадян Польщі в Україні.

13 березня у Польщі набув чинності закон про підтримку громадян України, які прибувають до країни через агресію РФ.

Закон урегульовує питання легальності перебування українців у Польщі та надання їм всебічної підтримки.

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