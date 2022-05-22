За словами Володимира Зеленського, згодом буде передбачено й єдиний умовний кордон, коли Україна буде членом ЄС.

Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда домовилися про підписання двосторонньої угоди щодо спільного прикордонно-митного контролю.

Про це Зеленський заявив під час промови у Верховній Раді, текст якої опублікував заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга.

"Госць в дом – Бог в дом. Це польське прислів’я, яким я вітаю в Києві нашого гостя, друга і брата, президента Польщі Анджея Дуду. Ця народна мудрість про те, що кожний твій гість – божа благодать. І це світогляд, за яким поляки з початку повномасштабної війни Росії проти України прихистили мільйони наших громадян – жінок, дітей, літніх людей та всіх інших, у чиї двері 24-го лютого постукали зовсім інші гості, яких ми ніколи не хотіли приймати і які мають інші прислів’я і народні мудрості", - зазначив він.

Президент наголосив, що цю свою "іншість" Росія доводить вже 88 днів, назвавши їх 88 днями безумства, адже ворожі ракети, бомби і снаряди летять у житлові будинки, школи, лікарні, музеї, театри, храми, навіть кладовища.

"Разом з тим, сама того не усвідомлюючи, 24 лютого Росія зруйнувала ще дещо. Це – своєрідне "сховище" минулих суперечностей між Україною і Польщею. В один день стало ясно, що всі ці суперечності – не мають сили, коли є сила такої загрози. Загрози виживанню наших народів. Ми з Анджеєм прагнули справжнього порозуміння між нашими народами, разом розбирали це "сховище". Ми планували збудувати Меморіал примирення на спільному кордоні. Але українські кордони перейшли ті, хто хоче інших меморіалів. І присвячених зовсім не миру", - підкреслив Зеленський.

Він наголосив, що 24 лютого, хоч і випадково, змінило народи Польщі та України та самі країни: "Зірки завжди складаються так, що у найважчі періоди затемнення – українці і поляки єднаються і стають пліч-о-пліч, попри минулі чвари і "туманності".

За словами глави держави, Польща та Україна захищають спільний для країн всесвіт під назвою "свобода і незалежність" у часи, коли РФ чинить варварство космічного масштабу.

"Такого ж масштабу сьогодні сягає розуміння, взаємодія, дружба і братерство України і Польщі. 24 лютого ми почали писати новий том нашої спільної історії. Єдність наших народів має тривати вічність. Її ніколи більше не має паплюжити ворожнеча", - сказав він.

Президент додав, що Україна і Польща обрали один шлях, на якому навчились розрізняти ворогів і цінувати друзів, цінувати один одного і поважати.

"Сьогодні ми з Анджеєм розуміємо один одного з півслова. Наші парламенти, уряди і загалом наші народи – розуміють один одного як ніколи. І неважливо кирилиця чи латиниця, неважливо, як ми пишемо "воля" і "незалежність". Важливо, що ці речі українці і поляки промовляють однаково. І однаково готові їх захищати. Україна робить це вже. На самій передовій. Захищає не тільки себе, але і всю Європу", - зазначив Зеленський.

На його думку, поляки це знають, цінують, поважають, допомагаючи Україні як брати і союзники. Зокрема, Польща є одним з лідерів не тільки у підтримці України, але й у захисті і просуванні санкцій, які необхідні, щоб примусити Росію до миру.

Він подякував за підтримку усім полякам, назвавши польські міста, які є містами-побратимами українських міст.

"Майже всі наші міста є побратимами польських. Побратимами є і наші народи. Сестрами є наші країни. Ми рідні. І між нами немає бути кордонів чи барʼєрів. Український і польський народи ментально вони давно не розділяють. Тож, ми дійшли згоди найближчим часом втілити це і у відповідній двосторонній угоді. Спершу щодо спільного прикордонно-митного контролю, а згодом і єдиного умовного кордону, коли Україна буде членом Європейського Союзу", - розповів Зеленський.

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