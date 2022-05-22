Глава держави впевнений, що відповідний закон буде ухвалено.

Президент Володимир Зеленський прокоментував анонсований законопроект про особливий правовий статус громадян Польщі в Україні.

"Це був безпрецедентний сигнал поваги і підтримки з боку польського Сейму, з боку, перш за все, польського народу щодо прийняття відповідного закону в момент, коли це дуже було потрібно українцям", - сказав він на спільній прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою, відповідаючи на запитання щодо деталей цього законопроекту.

За словами Зеленського, дзеркальна повага повинна бути продемонстрована Україною.

"І обов'язково цей законопроект буде у Верховній Раді, буде проголосований. Впевнений - впевненою більшістю", - наголосив Зеленський.

Він додав, що всі ті права, які Польща нині надає українцям, - такі ж права будуть надані польським громадянам в Україні.

"Сама ідея щодо законопроекту про дзеркальну повагу з сусідами - така ідея виникла ще у нас, якщо чесно, задовго до війни. Я б дуже хотів, щоб відповідні закони, відповідні договори були підписані, або якщо це потрібно - проголосовані чи ратифіковані в парламентах сусідів України. Так, Польща в цьому списку сьогодні номер один. І я буду робити все, щоб відповідні договори були підписані з усіма нашими сусідами", - наголосив президент.

Зеленський додав, що тут не йдеться, звісно ж, про сусідів, які "вважають себе не сусідами, не дружніми, а господарями на нашій землі".

Своєю чергою Дуда подякував за відповідну законодавчу ініціативу.

"Я хотів би, щоб він був лише символом. Я вірю в це глибоко, що його ніколи не використають, цей закон, так, як використовують закон, прийнятий польським парламентом щодо біженців, наших гостей з України... Ми хотіли створити їм якнайкращі умови перебування", - сказав польський президент.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 травня, під час промови у Верховній Раді президент Володимир Зеленський анонсував внесення до парламенту найближчим часом законопроекту про особливий правовий статус громадян Польщі в Україні.

13 березня у Польщі набув чинності закон про підтримку громадян України, які прибувають до країни через агресію РФ. Закон урегульовує питання легальності перебування українців у Польщі та надання їм всебічної підтримки.

Вас також можуть зацікавити новини: