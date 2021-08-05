В питанні підтримки гаджетів Apple поки направляє українських споживачів до авторизованих реселлерів.

Компанія Apple відкрила в Україні офіційну службу підтримки із власним кол-центром. Там можна отримати консультацію про роботу програмного забезпечення компанії.

Як повідомляє dev.ua, подзвонити до кол-центру можна за номером 0 800 509 382. Оператор на лінії повідомила журналістам, що служба відкрилася три тижні тому.

Водночас повідомляється, що в питанні підтримки гаджетів Apple поки направляє українських споживачів до авторизованих реселлерів.

Журналісти допускають, що наразі Apple ввозить частину своєї продукції в Україну безпосередньо через українську юрособу. По мережі вже гуляють фотографії наклейок на упаковках гаджетів Apple, де вказано, що імпортером є "Еппл Україна". На них же можна знайти телефон українського кол-центру.

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Нагадаємо, в травні компанія Apple зареєструвала товариство з обмеженою відповідальністю в українській юрисдикції.

Датою реєстрації зазначено 15 квітня 2020 року, адресу офісу — IQ Business Center, директор компанії — Роман Гуменюк. При цьому, в самому реєстрі кінцевим бенефіціаром вказана Apple Inc.

Автор: Дмитро Захаров