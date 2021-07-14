У послузі Apple Pay Later не буде потрібно перевірка кредитоспроможності, а в деяких випадках не буде і пені за прострочення платежу.

Компанія Apple почне продавати iPhone та іншу техніку власного виробництва в розстрочку. Корпорація працює над створенням послуги Apple Pay Later спільно з інвестиційним банком Goldman Sachs.

Про це повідомило видання Reuters.

Так, сервіс під слоганом "Купуй зараз, сплачуй потім" дозволить користувачам Apple Pay оплачувати свої покупки за допомогою чотирьох безвідсоткових платежів, що здійснюються кожні два тижні або протягом декількох місяців з відсотками.

У послузі Apple Pay Later не буде проводитися обов'язкова перевірка кредитоспроможності. Крім цього, в деяких випадках не буде нараховуватися пеня за прострочення платежу. Умова

Аналітики вже заявили, що новий сервіс від Apple може стати популярнішим, ніж потенційні пропозиції банків або кредитних компаній.

Читайте такожЯк не потрапити на шкідливий сайт: фахівці розповіли, на що звертати увагуЗараз компанія Apple вже пропонує своїм клієнтам розстрочку на основі карт Apple Card. Для нової послуги Apple Pay Later прив'язка до карт не буде потрібно. Заявку на придбання техніки потрібно буде подавати через додаток Wallet на iPhone.

Крім цього, компанія Apple займається створенням тимчасових цифрових кредитних карт Apple Pay Later. Швидше за все, нові послуги спочатку будуть доступні в США, а в Україні вони з'являться пізніше.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Apple готує сюрприз для любителів iPhone. Компанія нарощує виробництво останніх моделей смартфона.

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Автор: Поліна Кузенко