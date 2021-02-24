У лютому в середньому приріст становив 10-20 тисяч користувачів на день.

Майже 4 мільйони українців оновили мобільний додаток для оцифрованих документів "Дія" до її другої версії - "Дія 2.0".

Читайте такожЗапустять на початку року: в Україні анонсували 6 цифрових проектівПро це повідомив віце-прем'єр-міністр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Майже 4 мільйони українців оновили мобільний додаток "Дія"... Трохи статистики: 66,4% користувачі Android; 31,1% користувачі IOS; 2,5% користувачі Huawei", - написав він.

За його словами, в лютому, коли не було презентації нових продуктів, в середньому приріст становив 10-20 тисяч користувачів на день.

"В середньому активних користувачів в день (які діляться документами, пред'являють QR) - 220 тисяч на день", - написав Федоров.

Віце-прем'єр також повідомив, що найчастіше цифрові копії документів (Шерінг/валідація) використовуються в наступних секторах: фінансовий (трійка лідерів: Nova Pay, "Монобанк", "А-банк"), логістичний (трійка лідерів: "Нова Пошта", "Укрпошта", SAT), кредитний (трійка лідерів: "Мілоан", Tengo, MoneyVeo) та інші сфери (ЦНАП, Рітейл, телеком та інше).

Також він повідомив, що Мінцифри зараз розробляє послугу "статичний QR", яка дозволить бізнесу генерувати QR-код і отримувати від користувачів "Дія" цифрові копії документів без інтеграції через API (програмний інтерфейс програми).

Що цьому передувало

У жовтні 2020 року Міністерство цифрової трансформації представило оновлений мобільний додаток для оцифрованих документів "Дія 2.0".

Оновлена версія програми містить наступні документи: свідоцтво про народження дитини, довідку внутрішньо переміщеної особи, цифровий податковий номер на додаток до цифрового внутрішнього і закордонного паспортів, водійських прав, техпаспорту та автострахування, які були ще в старій версії.

Також мобільний додаток показує життєвий простір реєстрації проживання відповідно до паспорта або свідоцтвом про народження.

Крім того, за допомогою оновленого додатка можна перевірити наявність штрафів та сплатити штрафи за порушення правил дорожнього руху, борги по виконавчому провадженню по фізособі-боржнику, передавати право на керування транспортним засобом через замовлення електронного свідоцтва про його реєстрацію.

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Автор: Павло Степанець