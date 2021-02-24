Майже 4 мільйони українців оновили мобільний додаток для оцифрованих документів "Дія" до її другої версії - "Дія 2.0".
Читайте такожЗапустять на початку року: в Україні анонсували 6 цифрових проектівПро це повідомив віце-прем'єр-міністр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.
"Майже 4 мільйони українців оновили мобільний додаток "Дія"... Трохи статистики: 66,4% користувачі Android; 31,1% користувачі IOS; 2,5% користувачі Huawei", - написав він.
За його словами, в лютому, коли не було презентації нових продуктів, в середньому приріст становив 10-20 тисяч користувачів на день.
"В середньому активних користувачів в день (які діляться документами, пред'являють QR) - 220 тисяч на день", - написав Федоров.
Віце-прем'єр також повідомив, що найчастіше цифрові копії документів (Шерінг/валідація) використовуються в наступних секторах: фінансовий (трійка лідерів: Nova Pay, "Монобанк", "А-банк"), логістичний (трійка лідерів: "Нова Пошта", "Укрпошта", SAT), кредитний (трійка лідерів: "Мілоан", Tengo, MoneyVeo) та інші сфери (ЦНАП, Рітейл, телеком та інше).
Також він повідомив, що Мінцифри зараз розробляє послугу "статичний QR", яка дозволить бізнесу генерувати QR-код і отримувати від користувачів "Дія" цифрові копії документів без інтеграції через API (програмний інтерфейс програми).
Що цьому передувало
- У жовтні 2020 року Міністерство цифрової трансформації представило оновлений мобільний додаток для оцифрованих документів "Дія 2.0".
- Оновлена версія програми містить наступні документи: свідоцтво про народження дитини, довідку внутрішньо переміщеної особи, цифровий податковий номер на додаток до цифрового внутрішнього і закордонного паспортів, водійських прав, техпаспорту та автострахування, які були ще в старій версії.
- Також мобільний додаток показує життєвий простір реєстрації проживання відповідно до паспорта або свідоцтвом про народження.
- Крім того, за допомогою оновленого додатка можна перевірити наявність штрафів та сплатити штрафи за порушення правил дорожнього руху, борги по виконавчому провадженню по фізособі-боржнику, передавати право на керування транспортним засобом через замовлення електронного свідоцтва про його реєстрацію.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram