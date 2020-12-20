Проект розумного будинку був запущений у 2015 році під назвою Brillo. Він передбачав створення "базової операційної системи для інтернету речей".

Google вирішив відмовитися від Android Things - урізаної версії операційної системи, призначеної для застосування в пристроях розумного будинку.

Про це повідомляє The Verge.

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Ця операційна система так і не набула поширення.

Проект розумного будинку був запущений у 2015 році під назвою Brillo. Він передбачав створення "базової операційної системи для інтернету речей". У 2016 році Google оновила Brillo і перезапустила ініціативу під назвою Android Things. Ця версія ОС також мала працювати на таких продуктах, як підключені колонки, камери спостереження і маршрутизатори. ОС, заснована на Android, мала бути знайома розробникам, передбачалося, що з нею буде легко почати роботу.

У 2018 році було випущено кілька перших розумних колонок і розумних дисплеїв з використанням базової ОС. Виробники не зацікавилися цією ОС, тому що в лютому 2019 року Google оголосив, що "переорієнтує" Android Things на розумні колонки та розумні дисплеї.

Майже два роки потому, Android Things готується до закриття. Консоль Android Things Console, яка дозволяє розробникам завантажувати оновлення на свої пристрої, перестане приймати нові некомерційні проекти з 5 січня 2021 року.

Через рік, 5 січня 2022 року, «консоль буде повністю відключена, і всі дані проекту будуть видалені без можливості відновлення». По суті, це означає, що розробники мають рік, щоб згорнути будь-які проекти для Android Things, які вони вже створили.

Критика з боку Сенату США

21 жовтня 2020 року Міністерство юстиції США подало позов проти власника Google, компанії Alphabet, звинувативши її в порушенні конкуренції у сфері пошукових сервісів.

29 жовтня 2020 року глав Facebook, Google і Twitter розкритикували у Сенаті США.

13 листопада 2020 року група зі 165 компаній і галузевих органів закликала антимонопольні органи ЄС зайняти більш жорстку позицію щодо Google, звинувативши техногіганта в нечесної конкуренції.

17 грудня 2020 року США звинуватили Google у монопольній змові з Facebook.

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Автор: УНІАН