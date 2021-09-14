Презентація гаджета очікується в листопаді цього року.

Напередодні осінньої презентації від Apple, на якій компанія представить новий iPhone 13, в мережу "злили" характеристики планшета iPad mini 6. Новий гаджет вже показали на рендерах. Виявилося, iPad mini 6 так і не отримає кнопку Home, проте приємно здивує гаджетоманів унікальним дизайном.

Фото планшета і характеристики гаджета з'явилися у виданні macrumors.

Анонімне джерело показало нові зображення iPad mini 6. Цього разу планшет знаходиться в руках у людини, на фото можна розглянути унікальний дизайн гаджета.

У iPad mini 6, як стверджують на рендерах, кнопки гучності будуть розташовані не з правого боку, а зверху. Експерти вважають, що таке розташування кнопок обумовлено ідеєю компанії Apple розмістити в бічній частині планшета стилус.

Читайте такожУ мережі розкрили головний секрет нового iPhone 13Крім цього, в iPad mini 6 не буде кнопки Home. Сканер для відбитків пальців буде знаходитися в кнопці включення гаджета. Фронтальна камера планшета отримає вузькі рамки, а ось задня частина iPad mini 6 матиме одиночну камеру і світлодіодний спалах.

Також планшет, згідно рендерам, оснастять двома стереодинаміками. Що стосується дизайну iPad mini 6, фанати "яблучної" техніки зможуть обрати гаджет в п'яти колірних рішеннях: сріблястий, золотий, рожеве золото, космічний сірий і небесно-блакитний.

Самий бюджетний планшет на 64 Гб пам'яті оцінюється в 400 доларів, iPad mini 6 на 256 Гб - 550 доларів, а за версії гаджета з функцією підтримки стільникового зв'язку компанія додала до ціни по 130 доларів до кожної моделі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що нові Apple AirPods 3 не покажуть на презентації iPhone 13. У мережі розкрили характеристики навушників і вже "злили" їх ціну.

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Автор: Поліна Кузенко