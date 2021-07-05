Компанія була заснована 5 липня 1994 року.

Американський бізнесмен Джефф Безос залишає посаду генерального директора Amazon.

Про це пише DW.

5 липня його повноваження переходять Ендрю Джессі, який раніше керував компанією Amazon Web Services. Безос залишається головою правління.

За його словами, він хоче приділяти більше часу іншим проектам, в тому числі створеній ним аерокосмічної компанії Blue Origin.

Читайте такожІталійські медики судяться через обов'язкову вакцинаціюЯк відомо, перший туристичний суборбітальний політ на кораблі New Shepard відбудеться вже 20 липня.

Разом із засновником компанії в політ відправиться його молодший брат Марк, а також пасажир, який викупив квиток на аукціоні.

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Автор: Людмила Жерновська