Згідно даних дослідницької компанії Gemius Audience, два новинні ресурси 1+1 media увійшли до п’ятірки найпопулярніших у рейтингу ТОП-50 українських новинних сайтів, а сумарне охоплення новинних ресурсів медіагрупи досягло біля 40% усіх користувачів UANET.

У рейтингу ТОП-50 українських новинних сайтів TSN.ua за результатами листопада 2020 продовжує впевнено триматися на другій позиції. Ще один популярний серед українських читачів сайт медіагрупи – UNIAN – посів 4 місце, увійшовши разом із TSN.ua до п’ятірки найпопулярніших новинних сайтів листопада за кількістю користувачів. Сумарне охоплення групи новинних ресурсів 1+1 media – TSN.ua, UNIAN, Glavred - складає 38,4% і є найкращим результатом порівняно із конкурентами.

«Ми задоволені результатами листопада і з нетерпінням очікуємо на показники грудня – впевнені, вони нас не розчарують. З огляду на 2020 рік, вже можна зробити висновки, що сумарно новинні сайти 1+1 media давали цього року найбільше охоплення серед новинних ресурсів в інтернеті. А TSN.ua за результатами 11 місяців взагалі посідає перше місце за охопленням унікальних користувачів серед новинних ресурсів. У той же час ми розуміємо, що попереду нові виклики і конкуренція дуже висока, тож заходимо у 2021 із оновленою стратегією розвитку новинних сайтів групи 1+1 media, у результаті впровадження якої позиції групи посиляться, а наші читачі отримуватимуть ще більше своєчасної, якісної і перевіреної інформації», – говорить Ярослав Пахольчук, генеральний директор 1+1 media.

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Автор: УНІАН