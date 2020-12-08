Після установки iOS 14.2 на старі версії iPhone, половина заряду їх батареї зникає за 30 хвилин.

Багато власників смартфонів iPhone повідомляють про проблеми з швидким розрядом батареї після установки оновлення операційної системи iOS 14.2.

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Про це повідомляє портал ITC.ua з посиланням на повідомлення на форумах розробників Apple.

"Смартфони швидше втрачають заряд акумулятора. Зокрема, користувачі кажуть, що їх iPhone втрачає понад 50% заряду батареї менш ніж за 30 хвилин", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в деяких випадках велика частина терміну роботи акумулятора втрачається лише за кілька хвилин використання смартфона. Крім того, після установки оновлення з версією iOS 14.2 також збільшилася і час зарядки батареї.

"Іноді користувачі фіксують раптове збільшення відсотка заряду батареї після того, як вони перезавантажують свої смартфони. Слід зазначити, що проблеми з розрядкою акумулятора після установки iOS 14.2 в основному проявляються на старих моделях iPhone, включаючи iPhone 6s, iPhone SE, iPhone 7 і iPhone XS", - підкреслює видання.

Реакція компанії Apple

Компанія Apple наразі ніяк не коментує дану проблему.

Також немає згадок про виправлення помилок з роботою батареї в оновленні iOS 14.2.1, яке нещодавно вийшло. Воно усувало помилки в роботі повідомлень MMS, проблеми в роботі екрану і слухових апаратів.

Apple вже випустила бета-версію iOS 14.3 для розробників.

Можливо, проблема з роботою батарей в старих моделях iPhone буде усунена саме в цьому оновленні.

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Автор: УНІАН