Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив що приблизно з 16:00 розпочалася чергова масова DDoS-атака на Україну.

Російська Федерація вже навіть не маскує свою причетність в проведенні масових DDoS-атак на Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Олександр Потій в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Зараз ми можемо сказати, що останні дві доби, навіть не потрібно робити атрибуції - наш ворог навіть не маскується. Ми бачимо, що групи, які працюють з країною-агресором, з РФ", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 лютого, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив що приблизно з 16:00 розпочалася чергова масова DDoS-атака на Україну.

За його словами, були відповідні дані з низки банків, також спостерігалися проблеми із доступом до веб-сайтів ВР, КМУ та МЗС.

Він додав, що портал та мобільний застосунок "Дія" успішно долають атаку та продовжують працювати стабільно.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз відправляє в Україну місію експертів для протидії кібератакам.