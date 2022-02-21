Віце-президент Єврокомісії заявив про зміцнення підтримки України для протидії кібератакам і дезінформації.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз відправляє в Україну місію експертів для протидії кібератакам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу у Брюсселі після засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

"Ми зміцнимо нашу підтримку проти кібератак і протидії дезінформації. Ми відправимо місію експертів, аби допомогти Україні відповідати на кібератаки", - сказав Боррель.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України попередила про можливі кібератаки 22 лютого на українські веб-ресурси.

Раніше, 15 лютого, DDoS-атак зазнали сайти Міністерства оборони та Збройних сил України. Були також зафіксовані перебої в роботі веб-сервісів державних "Ощадбанку" і "ПриватБанку". Робота банківських ресурсів станом на 19:30 була відновлена.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, кібератака 15 лютого була найбільшою в історії держави. На думку Мінцифри, за нею може стояти Росія.

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