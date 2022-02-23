Кількістю уражених хакерами сайтів зростає.

У середу, 23 лютого, почалася чергова кібератака на Україну. Кіберзлочинці націлилися на сайти міністерств, Верховної Ради, СБУ та інших структур.

Кібератака почалася після 15: 00 за Києвом. На момент публікації не працює сайт Міністерства закордонних справ України. Виникають труднощі при переході на сайт Міністерства оборони України.

Крім того, не працюють сайти Служби безпеки України та Верховної Ради.

З деякими перебоями працює сайт Міністерства внутрішніх справ України. Не працює сайт Кабінету Міністрів України.

Раніше, 15 лютого, DDoS-атак зазнали сайти Міністерства оборони та Збройних сил України. Були також зафіксовані перебої в роботі веб-сервісів державних "Ощадбанку" і "ПриватБанку". Робота банківських ресурсів станом на 19:30 була відновлена.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, кібератака 15 лютого була найбільшою в історії держави. На думку Мінцифри, за нею може стояти Росія.

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