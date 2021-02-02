Нова версія iOS дозволить користувачам розблокувати їх iPhone за допомогою Face ID, навіть у разі носіння маски.

У новій версії iOS 14.5 з'явиться функція розблокування iPhone по Face ID навіть при носінні маски. Для цього буде потрібно Apple Watch.

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"Apple щойно випустила першу бета-версію iOS 14.5, в якій буде одна корисна зміна, ніж всі інші. Оновлення дозволить користувачам розблокувати їх iPhone за допомогою Face ID, навіть у разі носіння маски. Але, на жаль, є одна умова: функція працює тільки при наявності у користувача Apple Watch", - пише видання.

Для розблокування телефону необхідно, щоб Apple Watch знаходилися на руці та були також розблоковані. У цьому випадку одного погляду користувача на iPhone буде достатньо для спрацьовування Face ID. Видання зазначає, що таку функцію потрібно включити вручну в налаштуваннях смартфона.

Нововведення буде працювати лише для розблокування і блокування телефону. У разі оплати покупки в App Store через Face ID, доведеться зняти маску або ввести пароль. Публічна версія iOS 14.5 стане доступна користувачам пізніше.

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Автор: УНІАН