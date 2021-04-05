Очікується, що повністю підрозділ з виробництва мобільних телефонів закриють до 31 липня 2021 року.

LG Electronics Inc. оголосила про закриття свого мобільного підрозділу.

Таке рішення рада директорів ухвалила в понеділок, 5 квітня, повідомили у прес-службі компанія.

"Стратегічне рішення LG вийти з надзвичайно конкурентного сектора мобільних телефонів дозволить компанії зосередити ресурси в таких областях зростання, як деталі електромобілів, розумні будинки, робототехніка, штучний інтелект, рішення для бізнесу, а також платформи і сервіси", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожTwitter закрив додаток для прямих ефірів PeriscopeВипущені смартфони LG будуть як і раніше у продажу. Також компанія ще деякий час продовжить надавати сервісну підтримку і випускати оновлення програмного забезпечення для власників своїх смартфонів.

Очікується, що повністю підрозділ мобільного зв'язку закриють до 31 липня.

Головні новини України та світу на ранок 5 квітня

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Переклад: Катерина Комолова