LG Electronics Inc. оголосила про закриття свого мобільного підрозділу.
Таке рішення рада директорів ухвалила в понеділок, 5 квітня, повідомили у прес-службі компанія.
"Стратегічне рішення LG вийти з надзвичайно конкурентного сектора мобільних телефонів дозволить компанії зосередити ресурси в таких областях зростання, як деталі електромобілів, розумні будинки, робототехніка, штучний інтелект, рішення для бізнесу, а також платформи і сервіси", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожTwitter закрив додаток для прямих ефірів PeriscopeВипущені смартфони LG будуть як і раніше у продажу. Також компанія ще деякий час продовжить надавати сервісну підтримку і випускати оновлення програмного забезпечення для власників своїх смартфонів.
Очікується, що повністю підрозділ мобільного зв'язку закриють до 31 липня.
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