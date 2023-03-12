У тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині запрацювало українське радіо.
"У Маріуполі запрацювало українське радіо. Простим пошуком по частотам", - повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Андрющенко закликав українців передавати інформацію про це близьким, які перебувають у місті.
"Тепер Україна ще ближче", - наголосив радник мера.
Що відбувається у Маріуполі
Російські окупантии більше не почувають себе у безпеці в окупованому Маріуполі. ЗСУ щодня нагадують їм, що вони близько. У другій половині лютого в Маріуполі почалися регулярні вибухи. Тільки 22 лютого було зафіксовано 11 вибухів. "Бавовна" відбувалася в місцях дислокування рашистів.
Британська розвідка підтвердила, що удари по Маріуполі стривожили в Росію. Місто знаходиться на дистанції понад 80 кілометрів від фронту. Це означає, що у ЗСУ з'явилися засоби ураження більшої дистанції.
На тлі "бавовни" окупанти почали відключати мобільну мережу, коли через місто рухалися колони РФ у напрямку фронту. У березні вибухи продовжилися.