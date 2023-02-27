РФ вважала, що місто знаходиться поза досяжністю для українських військ.

Росія вважала, що Маріуполь знаходиться поза зоною ураження українських військ. Ось чому недавні вибухи в місті стали приводом для занепокоєння серед окупантів.

Такими висновками поділилися у британській розвідці у традиційному щоденному звіті про війну в Україні. Як зазначили експерти, з 21 лютого проросійські особи повідомили про 14 вибухів у тимчасово захопленому Маріуполі та околицях. Удари наносилися по складу боєприпасів в аеропорту, двох місцях зберігання палива і металургійному заводу, який рашисти використовували в якості бази.

"Маріуполь знаходиться на відстані не менше 80 км від лінії фронту. Росія, ймовірно, буде стурбована тим, що незрозумілі вибухи відбуваються в зоні, яку вона, ймовірно, раніше оцінювала як таку, що знаходиться поза зоною дії звичайних українських ударних можливостей. Хоча Маріуполь був сильно зруйнований на початку війни, він важливий для Росії, оскільки це найбільше місто, захоплене Росією у 2022 році, яке вона все ще контролює, і воно розташоване на ключовому логістичному маршруті", — повідомили у британській розвідці.

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Вибухи в Маріуполі: остання інформація

За останній тиждень у місті неодноразово лунали вибухи. Наприклад, 22 лютого було зафіксовано 11 випадків "бавовни". Інциденти відбувалися в районі АС-2 (Центральний район), зупинки Стан-3000 (Кальміуський район), на металургійному комбінаті імені Ілліча та інших об'єктах.

Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, окупанти перебувають у стані шоку через вибухи: "Тому що для протидії вони намагалися спочатку збивати нашу "кару небесну" системами ППО — це не допомогло. Потім два дні поспіль піднімали літаки — це теж не допомогло. І вони не знають, що зараз зробити, у них дуже велика проблема, це вони розуміють".

Секретар РНБО Олексій Данилов прокоментував вибухи в Маріуполі. За його словами, відстань для ЗСУ вже не має великого значення. Чиновник натякнув, що удари можуть наноситися більш ніж на 150 кілометрів.

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