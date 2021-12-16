Команда Instagram тестує збільшену тривалість "Історій" – до 60 секунд. Скоріш за все, це зроблено для того, аби скласти конкуренцію TikTok та іншим платформам, які швидко набирають популярність.
Про це пише техпортал 9to5mac.
Раніше, якщо в сторіс було завантажено відео тривалістю понад 15 секунд, то воно автоматично розділялося на кілька окремих. Нововведення дозволяє відразу завантажити хвилинну історію і система не буде її розділяти на кілька 15-секундних.
Оновлення поширюється поступово для всіх користувачів.
Раніше УНІАН вже писав, що в Instagram анонсували нові функції для захисту підлітків. Тепер користувачі соцмережі не зможуть відзначати або згадувати неповнолітніх, які на них не підписані. При цьому задля експерименту дозволять видаляти фото, лайки і коментарі, які користувачі залишили багато років тому.
Читайте такожНазвано найпопулярніші месенджери серед українцівТакож повідомлялося, що Instagram поверне хронологічну стрічку постів. Зокрема, користувачам буде надано право відмовитися від формування стрічки алгоритмами.