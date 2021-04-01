Чинні зараз тарифи вже не покривають фактичні витрати компанії.

Кабмін прийняв постанову про підвищення з 1 квітня тарифів на виплату і доставку пенсій, соціальної допомоги національним поштовим оператором "Укрпошта", тариф у місті зросте до 1,3% з 1,15% від суми виплати, у селі та селищах міського типу – до 2,65% з 2,3%.

Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури з посиланням на главу відомства Владислава Криклія.

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"Це дозволить "Укрпошті" забезпечити своєчасну доставку пенсій, а також зберегти робочі місця для 10 тис.листонош", - цитує прес-служба його слова.

За словами Криклія, чинні зараз тарифи, затверджені постановою Кабміну від 4 грудня 2019 року, вже не покривають фактичні витрати компанії, необхідні для надання цих послуг.

Міністр також повідомив, що сьогодні «Укрпошта» обслуговує 3,5 млн пенсіонерів, які отримують пенсії вдома готівкою.

"Вони мешкають в селах, селищах і містах, де немає жодного відділення банку або навіть банкомату. Всього по Україні таких населених пунктів понад 27 тис., а в цілому в них проживає близько 13 млн громадян", - повідомив Криклій.

Пенсії та "Укрпошта"

У березні 2020 року Кабінет Міністрів доручив національному оператору поштового зв'язку України "Укрпошта" укласти з Пенсійним фондом та органами соціального захисту населення договори на доставку пенсій та грошової допомоги.

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський неодноразово скаржився на невідповідність розмірів тарифів економічним реаліям. За його словами, чинні тарифи на послуги "Укрпошти" розраховувалися на основі мінімальної заробітної плати в розмірі близько 5 тис.грн, в той час, як зараз мінімалка становить 6 тис. грн.

Що цьому передувало

Група парламентаріїв на чолі з Головою Комітету з питань соціальної політики та ветеранів Галиною Третьяковою у 2020 році зареєструвала проект закону №3515, а на початку 2021 року уряд зареєстрував законопроект №5045.

Обидва документи відв'язують від прожиткового мінімуму багато видів виплат з бюджету, проте відрізняються підходами до того, як саме це варто робити.

Очікувалося, що пенсії, обчислені залежно від зарплати та стажу, з 1 березня для 8 мільйонів українців виростуть на 11%, в середньому зростання складе 300 гривень.

12 березня 2021 року глава Мінсоцполітики Марина Лазебна заявила про те, що сподівається, що законопроект, яким відв'яжуть соціальні виплати від рівня прожиткового мінімуму, приймуть найближчим часом - це дозволить збільшити рівень мінімальної пенсії до 3 500 гривень.

З 1 квітня 2021 року в Україні пенсійний вік для жінок збільшили з 59,5 до 60 років.

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Автор: Павло Степанець