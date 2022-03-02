Марка буде міжнародною, тож кожен зможе відправити її в будь-яку країну.

"Укрпошта" оголосила конкурс на найкращий ескіз поштової марки під назвою: "Русский военный корабль, иди на**й!".

Про це у Facebook повідомила прес-служба "Укрпошти".

До конкурсу можуть долучитися професійні ілюстратори, аматори та усі охочі. Марка буде міжнародною, тож кожен зможе відправити її в будь-яку країну.

Ескізи відправляйте на адресу [email protected] з позначкою "Конкурс", з вказанням прізвища, імені й контактних даних (телефон або e-mail). Ескіз необхідно надати у вигляді малюнка, графічного макета з візуалізацією в електронному вигляді у форматі jpeg, 600 dpi. Кількість робіт від одного учасника – необмежена. Терміни – до 4 березня

"Усі надіслані на конкурс роботи будуть представлені на сторінці "Укрпошти" у Facebook для проведення народного голосування. Конкурсна робота, що набере найбільшу кількість голосів, буде надрукована масовим тиражем на першій українській поштовій марці в умовах воєнного стану", - йдеться у повідомленні.

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