Особлива увага до забезпечення зони відчуження якісним покриттям з боку оператора зумовлена підготовкою до запуску пілотного проєкту моніторингу пожежної безпеки на території зони.

Vodafone розширив покриття високошвидкісним мобільним інтернетом 4G у діапазоні 900 МГц (LTE900) на території Чорнобильської зони відчуження.

Особлива увага до забезпечення зони відчуження якісним покриттям з боку оператора зумовлена підготовкою до запуску пілотного проєкту моніторингу пожежної безпеки на території зони. Проєкт буде реалізовано спільно з Державним агентством України з управління зоною відчуження.

За словами заступника генерального директора Vodafone Україна Андрія Большакова: «Наступним етапом підготовки до запуску «пілоту» стане тестування роботи тепловізорів, які будуть встановлені на висоті та охоплять значну територію. Це перше в Україні подібне рішення, яке Vodafone розробляє та реалізовує ексклюзивно для Чорнобильської зони відчуження. В подальшому його можна буде масштабувати на інші пожежонебезпечні території України».

«Сучасні технології відкривають широкі можливості для миттєвого виявлення загорянь у лісовій місцевості. Завдяки співпраці із Vodafone, у Чорнобилі запрацює технологія NB-IоT, яка є частиною концепції «інтернету речей» та дозволяє безпечно і швидко передавати інформацію між об’єктами. А це, у свою чергу, дає можливість миттєво реагувати на пожежні ситуації та локалізовувати їх. Я вже неодноразово наголошував, що ефективне запобігання виникненню пожеж напряму залежить від технічного оснащення та застосування smart-технологій. До того ж, розширення мобільного покриття сприятиме розвитку інвестиційної та туристичної привабливості одного з найпотужніших українських туристичних магнітів», – зауважив Роман Абрамовський, Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України.

«Розширення покриття високошвидкісним мобільним інтернетом на території зони відчуження – це перший крок у рамках реалізації пілотного проєкту з будівництва системи моніторингу пожежної безпеки. Зокрема, ця система буде складатися із відеокамер та тепловізорів, які дозволять ефективно та вчасно виявляти місце займання. Світовий досвід ліквідації лісових пожеж показує, що мобілізація усіх сил і засобів протягом перших 30-ти хвилин дозволяє зменшити негативні наслідки від вогню. Тому, дуже важливо, щоб у зоні відчуження була ефективна та сучасна система, яка дозволить оперативно виявляти місце займання та реагувати на нього», – наголошує перший заступник Голови ДАЗВ Андрій Пляцко.

Моніторинг пожежної безпеки планується здійснювати за допомогою технології NB-IоT на базі мережі LTE, яка призначена для «інтернету речей». Технологія NB-IоT забезпечую високий стандарт безпеки – шифрування та аутентифікацію на базі SIM-карти, недоступні в інших технологіях. Окрім того, вона дозволяє оптимізувати енергоспоживання, збільшуючи термін життя батарей девайсів до 10 років. При цьому, ємність мережі значно вища, ніж у голосової мережі.

Окрім того, Vodafone Україна підключений до глобальної connectivity платформи Vodafone та має власний Data-центр для обробки та збереження даних. Усі ці складові дозволяють компанії створити повноцінну IoT-екосистему для реалізації амбітних та інноваційних проєктів на базі «інтернету речей».

Нагадаємо, що високошвидкісний мобільний інтернет від Vodafone з’явився в Чорнобильській зоні відчуження у 2016 році. Базову станцію 3G було запущено у Прип’яті. Розгортання 4G від Vodafone на території зони було розпочато у листопаді 2018 року.

Про покриття 4G у діапазоні 900 МГц

Мережа LTE 900 МГц запущена у всіх областях України, включення стартували в липні і просувалися почергово із заходу на схід. На сьогодні мережа включає майже 800 базових станцій, які покривають понад 4600 населених пунктів. На цій території проживає понад 3,6 мільйона людей.

Розширення 4G покриття в областях дало оператору можливість, спільно з регіональними адміністраціями, розвивати проект Vodafone Village Routes, спрямований на підтримку сільського туризму й підприємницької діяльності в селах.

Згідно з ліцензійними умовами, до середини 2022 року має бути забезпечене покриття мобільного швидкісного інтернету в населених пунктах із населенням понад 2000 людей з охопленням 90% населення України. А також – покриття доріг міжнародного та національного значення до середини 2024 року.

Про NB-IoT

Пристрої, підключені до NB-IoT мережі, можуть спілкуватися між собою на виділеній частоті 1800 МГц. При цьому обладнання отримує стабільний доступ до мережі навіть у важкодоступних місцях, наприклад, підвалах та шахтах ліфтів. Розгортання технології NB-IоT здійснюється на базі мережі LTE.

IoT – один із пріоритетних напрямків для Vodafone, розвиток якого в Україні став можливим із запуском 4G в липні 2018 року. Для запуску IoT рішень Vodafone спеціально розгортає мережу NB-IoT на базі власної 4G мережі, яка сьогодні доступна для близько 20 мільйонам українців. Ця технологія сертифікована й стандартизована GSMA у липні 2016 року та успішно запущена Vodafone Group в декількох країнах.

Нагадаємо, що Vodafone Україна підключений до глобальної IoT-платформі Vodafone, світового лідера в IoT-рішеннях. Таким чином, українські клієнти Vodafone зможуть отримати доступ до кращої світової платформи, щоб системно й централізовано керувати IoT-рішеннями у своїх компаніях.

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Автор: УНІАН