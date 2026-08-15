Ціни на кавуни в Україні продовжують падати: скільки зараз коштує кілограм

Зазначається, що погода сприяє активному збиранню врожаю.

В Україні триває активний збір врожаю кавунів завдяки сприятливим погодним умовам. У зв’язку з цим пропозиція на ринку лише зростає.

Аналітики проекту EastFruit зазначили, що зараз оптові ціни на кавуни вже опустилися до 2–10 грн/кг, що в середньому на 34% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Ситуація на ринку зумовлена тим, що через спекотну погоду темпи дозрівання кавунів у полях суттєво прискорилися, але посуха в південних областях негативно позначається на якості продукції. При цьому фермери розповіли, що ситуація ускладнюється тим, що основну частку врожаю становить продукція великого калібру, попит на яку слабкий.

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Варто зазначити, що зараз кавуни в Україні коштують у середньому на 47% дешевше, ніж роком раніше. При цьому експерти не прогнозують помітного поліпшення ситуації на ринку. За їхніми словами, підвищити ціни зможуть лише власники кавунів високої якості, тоді як пропозиція такої продукції обмежена. Водночас ціни на кавуни вагою понад 5 кг, найімовірніше, продовжуватимуть знижуватися, оскільки фермери намагатимуться швидше їх продати.

Ціни на кавуни в супермаркетах України

У Varus цей популярний літній смаколик продають по 11,90 грн/кг, але з урахуванням знижки.

При цьому в АТБ кавун можна купити за 17,89 грн/кг.

Водночас у "Сільпо" ціни стартують від 19 гривень за кілограм.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

На ринку знову з'явилася полуниця, ціна якої оптом починається від 100 гривень за кілограм. Більшу ягоду продають по 140–160 гривень. Експерти зазначають, що полуниця переживає вже "третій сезон" цього літа.

Крім того, минулого тижня падали ціни на моркву через надлишок овочу на ринку.

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