У Києві після російської атаки масштабна пожежа, постраждали люди (фото)

Вночі росіяни атакували Київ балістикою, внаслідок атаки спалахнули пожежі у двох районах, є постраждалі.

Повітряну тривогу оголосили після 2 години ночі, і зразу ж пролунали вибухи.

Мер столиці Віталій Кличко повідомляв про кілька осередків пожеж в Оболонському районі, а також в нежитловому приміщенні в Голосіївському районі. Станом на 03:35 було відомо про одну постраждалу особу.

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Згодом у Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли про наслідки атаки.

За даними рятувальників, внаслідок російського обстрілу постраждали 2 людини, відомо про пожежі та руйнування в Оболонському та Голосіївському районах.

Так, в Оболонському районі сталася масштабна пожежа на території одного із ринків, там постраждали двоє людей.

В іншому місці внаслідок вибухової хвилі сталося незначне руйнування будівлі. Ще за однією адресою сталося влучання в нежитлову будівлю.

ЗМІ пишуть, що в Оболонському районі палає книжковий ринок, також повідомляють, що постраждав вхід в метро Почайна. Речник ДСНС Павло Петров розповів, що горить 2000 квадратних метрів гнижкового ринку у Києві, пожежу вдалося локалізувати.

У Голосіївському районі на території нежитлової будівлі сталася пожежа. Рятувальники локалізували загоряння.

Російські атаки по Україні

Раніше аналітики попереджали, що Росія планує розпочати масштабну кампанію ударів по енергетичній інфраструктурі Києва напередодні Дня незалежності України 24 серпня і може задіяти свій стратегічний резерв балістичних ракет, щоб завдати максимальної шкоди.

Також 15 серпня у Німеччині закликали своїх громадян утриматись від поїздок до України напередодні Дня Незалежності, оскільки побоюються, що Росія може посилити атаки.

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