Названо аеропорт, який став найзавантаженішим за кількістю міжнародних рейсів

Різке зростання пасажиропотоку в аеропорту Інчхон частково пояснюється перебоями у транспортному сполученні на Близькому Сході, спричиненими війною між США та Іраном.

За новими даними, південнокорейський аеропорт Інчхон вперше став найзавантаженішим у світі за обсягом міжнародних пасажирських перевезень. Про це пише euronews.

Розташований приблизно за 48 кілометрів від столиці Сеула, він є головними воротами країни.

За попередніми даними Міжнародної ради аеропортів (ACI), які будуть підтверджені в щомісячному звіті групи про світовий пасажиропотік в аеропортах у вересні, за перші шість місяців 2026 року аеропорт обслужив 38,39 мільйона міжнародних пасажирів.

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На другому місці - лондонський аеропорт Хітроу з 37,79 мільйонами пасажирів, за ним йде сінгапурський аеропорт Чангі з 34,53 мільйонами.

У південнокорейському аеропорту спостерігається зростання пасажиропотоку через конфлікт на Близькому Сході.

Різке зростання пасажиропотоку в аеропорту Інчхон частково пояснюється перебоями у транспортному сполученні на Близькому Сході, спричиненими війною між США та Іраном.

Зазначається, що конфлікт перенаправив пасажиропотік від ключових вузлових аеропортів, таких як Дубай, збільшивши натомість кількість пасажирів на маршрутах через Східну Азію, повідомило інформаційне агентство Yonhap з посиланням на компанію Incheon International Airport Corporation.

Кількість транзитних пасажирів в Інчхоні в першому півріччі цього року зросла на 18,1% до 4,24 мільйона порівняно з аналогічним періодом минулого року, додали в аеропорту. Кількість транзитних пасажирів із кінцевими пунктами призначення в Європі зросла на 63,2% у річному вимірі до 210 000.

Цікаво, що аеропорт Інчхон, відкритий у 2001 році, обслуговує 101 авіакомпанію, яка виконує рейси до 183 міст, включаючи 158 міжнародних напрямків.

Проєкт розширення, завершений у 2024 році, збільшив річну пропускну здатність аеропорту до 106 мільйонів пасажирів.

Вперше аеропорт Інчхон очолив світовий рейтинг за міжнародним пасажиропотоком. У 2002 році аеропорт посідав 10-те місце у світі, піднявшись на п’яте у 2018 році та на третє у 2024 і 2025 роках.

Дубайський міжнародний аеропорт, який посідав друге місце як у 2024, так і в 2025 році за річною статистикою, за прогнозами, цього року не увійде до п’ятірки лідерів.

Раніше дані ACI підтвердили, що лондонський аеропорт Хітроу випередив стамбульський аеропорт, ставши найзавантаженішим у Європі за загальною кількістю пасажирів. У липні через термінали британського аеропорту пройшло 7,9 мільйона пасажирів, а через стамбульський - 8,15 мільйона.

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