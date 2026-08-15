Люди йдуть слід у слід: найпопулярніший піший маршрут Європи хочуть обмежити

Туристів так багато, що це перетворюється на чергу до маршрутки, а не на піший похід.

Туристичний маршрут до гори Монблан, один із найпопулярніших багатоденних піших маршрутів Європи, можуть частково перевести на систему попереднього бронювання. Про це пише Euronews.

Маршрут завдовжки близько 170 кілометрів проходить територіями Франції, Італії та Швейцарії й щороку приваблює близько 80 тисяч туристів. Зростання кількості мандрівників уже створює проблеми на найбільш завантажених ділянках.

Як розповідає видання, групи туристів подекуди рухаються настільки щільно, що між ними майже не залишається вільного простору. Місцеві жителі також скаржаться на поведінку частини відвідувачів і вважають ситуацію дедалі складнішою.

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Мер французького містечка Сен-Жерве-ле-Бена Жан-Марк Пейєкс закликає обмежити доступ до маршруту вже з весни 2027 року. Він пропонує запровадити перевірки та санкції для тих, хто не дотримуватиметься нових правил.

"Сьогодні ми рухаємося слід у слід. Люди можуть бачити лише спини тих, хто йде попереду. Це навряд чи ідеально", - описує ситуацію чиновник.

За задумом французької сторони, туристи, які планують пройти Tour du Mont-Blanc, у майбутньому повинні будуть заздалегідь забронювати місце в гірському притулку або в офіційно визначеній зоні для біваку. Якщо місця не буде, мандрівникам доведеться перенести подорож на наступний рік.

Безпосередньо через територію Сен-Жерве-ле-Бена проходить лише невелика частина маршруту. Водночас, за даними Euronews, інші муніципалітети французької частини Tour du Mont-Blanc також координують свої дії та прагнуть запровадити нові правила наступної весни.

У Швейцарії поки не планують аналогічних обмежень. Водночас мер Орсьєра в кантоні Вале Йоахім Раусіс визнає, що проблему потрібно вирішувати. На його думку, перш за все необхідна координація між країнами, через які проходить маршрут.

Як зазначає видання, наплив туристів створює труднощі й для гірських гідів. Через необхідність бронювати готелі та притулки приблизно за рік наперед самозайнятим провідникам складно планувати роботу, адже їхні клієнти рідко визначаються з поїздкою настільки заздалегідь.

Новини туризму

Як писав УНІАН, наприкінці серпня в Греції відбудеться масштабна культурна подія – понад сотню археологічних пам’яток і музеїв відкриють для відвідувачів у ніч повні. 28 серпня з 19:30 до опівночі туристи зможуть безкоштовно оглянути античні храми, палаци та інші історичні місця у місячному світлі, а також відвідати концерти й екскурсії.

Також ми розповідали, що на пляжах Французької Рив’єри почастішали випадки появи диких кабанів, яких приваблюють залишки їжі та сміття від туристів. Популяція цих тварин стрімко зростає, і навіть масове відстрілювання не встигає стримувати їхню чисельність, що створює небезпеку для людей та завдає значних збитків сільському господарству.

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