Росіяни добудували пускові установи для реактивних дронів на одному з дронопортів

Темпи будівництва дещо впали, однак кількість реактивних БпЛА, що застосовують, продовжує бити рекорди.

Процес підготовки БпЛА "Герань-5" та "Герань-4" можна побачити на супутникових знімках: крім цього, всі 16 пускових установок для реактивних дронів вже розміщені на дронопорті "Цимбулова". Про це пише моніторинговий канал "Стратегічна авіація".

10 липня вони показували, що в дронопорті "Цимбулова" триває активний процес будівництва. За місяць різниці, всі 16 пускових установок для реактивних дронів були розміщені, а саме:

10х пускових установок для БпЛА "Герань-5".

6х пускових установок для БпЛА "Герань-4".

4х пускові установки для БпЛА "Герань-3".

3х пускові установки для БпЛА "Герань-2".

На відкритому просторі дронопорту знаходяться 37х реактивних БпЛА "Герань-5", 8х реактивних БпЛА "Герань-4" та 56х ударних БпЛА "Герань-2".

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Важливо, що росіяни розпочали використовувати сонячні панелі на території дронопорту для додаткового живлення апаратури зв'язку, метеостанцій і систем наведення БпЛА, що дозволяє захистити базу від наслідків можливих блекаутів. Загалом на території дронопорту майже сотня таких панелей.

Крім цього, активне будівництво в західній частині дронопорту продовжується, було розпочато будівництво менших складів зберігання для "Шахедів" та триває будівництво більших складів.

Вони зазначають, що темпи будівництва дещо впали, однак кількість реактивних БпЛА, що застосовують, продовжує бити рекорди.

Удари РФ по Україні

У ніч на 15 серпня підрозділи Сил оборони уразили ракетно-космічний центр (РКЦ) "Прогрес" у Самарі. У Генштабі зауважили, що РКЦ "Прогрес" - одне з ключових підприємств ракетно-космічної промисловості РФ, що виробляє ракети-носії сімейства "Союз". Відзначається, щ саме вони використовуються для виведення на орбіту російських космічних апаратів військового, розвідувального та зв’язкового призначення.

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