У Польщі запропонували створити 'Європейський легіон' з українцями

Міністр наголосив, що йдеться не про створення паралельної альтернативи НАТО чи дублювання структур, а про зміцнення європейської опори в рамках Альянсу.

Європі необхідна набагато глибша військова інтеграція та створення постійного "Європейського легіону", який діятиме як доповнення до НАТО і зможе залучати українських ветеранів. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю виданню Kathimerini.

Він наголосив, що Вашингтон роками сигналізував про зміщення стратегічного фокусу в бік Індо-Тихоокеанського регіону.

За словами Сікорського, США залишаються незамінним оплотом колективної оборони й надаватимуть унікальні технологічні та розвідувальні можливості, але Європа має виконувати важку роботу безпосередньо на місцях.

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Глава польського дипломатичного відомства стверджує, що для цього Євросоюзу потрібні постійні сили, які можуть формуватися з досвідчених фахівців. Сікорський заявив:

"Я рішуче виступаю за створення "Європейського легіону" - цілеспрямованих, постійних сил, які могли б набирати досвідчених професіоналів із ширшої європейської родини, включаючи загартованих у боях ветеранів після війни".

Міністр підкреслив, що мова йде не про створення паралельної альтернативи НАТО чи дублювання структур, а про сильнішу європейську опору в рамках Альянсу.

Гібридні загрози з боку РФ та мирні переговори

Він зазначив, що Росія вже веде проти європейських суспільств активну гібридну війну за допомогою саботажу, дезінформації, кібератак та провокацій.

За його словами, Москва застосовує доктрину "Маскування", засновану на дезінформації, камуфляжі та операціях під чужим прапором. Чим гірше РФ виступає на полі бою в Україні, тим агресивніше Кремль намагається дестабілізувати Захід.

При цьому Сікорський висловив застереження щодо дипломатичних зусиль з припинення російської агресії.

"Будь-який довгостроковий мир у нашому регіоні не може бути встановлений без підтримки українців. Це має бути мир, який фактично підпишуть Київ і Москва", - підкреслив Сікорський.

Міністр додав, що Європа, зокрема Польща, має відігравати провідну роль за столом переговорів, оскільки європейці щодня стають мішенями гібридних атак РФ.

Підготовка НАТО до агресії РФ

Після різкого збільшення кількості тривожних вильотів літаків НАТО через активність російських ВПС у липні ситуація на східному фланзі альянсу несподівано стала спокійнішою.

За даними НАТО, у липні 2026 року кількість таких вильотів зросла більш ніж на 250% порівняно з аналогічним періодом минулого року, проте цього тижня російські військові літаки більше не порушували повітряний простір країн альянсу.

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