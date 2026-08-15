Остання країна Європи зняла заборону для жінок очолювати державу

Відтепер в Європі не залишилося держав, де жінка не має права керувати країною.

Європейська мікро-держава Ліхтенштейн, затиснута між Австрією та Швейцарією, змінює свої закони, щоб дозволити жінкам успадковувати трон. Про це пише Apnews із посиланням на заяву Княжого дому країни.

Спадкоємний принц Алоїз оголосив про зміни у своїй промові з нагоди національного дня Ліхтенштейна. За його словами, нові правила було схвалено в середу двома третинами членів князівської сім'ї, які мають право голосу в таких питаннях.

"Здатність поєднувати спадкоємність і оновлення – це також принцип, який ми підтримуємо всередині княжого дому. Лінія спадкування буде змінена з чоловічого первородства на абсолютне первородство. Це означає, що в майбутньому перша дитина, незалежно від статі, стане спадкоємцем престолу й згодом книгянею або князем Ліхтенштейну", - зазначив Алоїз.

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Разом з тим зазначається, що зміна правил не вплине на порядок наслідування серед вже визначених спадкоємців престолу.

Формальним правителем Ліхтенштейну наразі є князь Ганс-Адам II. Але ще в 2004 році він передав більшу частину своїх повноважень Алоїзу, своєму старшому синові, якому зараз 58 років. Найстаршим із чотирьох дітей Алоїза є 31-річний принц Йозеф Венцель.

Як зазначає Apnews, Ліхтенштейн - 40-тисячна мікро-держава із дуже високим рівнем життя і традиціною монархічною системою. Правлячий князь має право вето на результати референдуму, призначати суддів та звільняти уряд.

Країна вирізняється консервативністю, порівняно із сусідами. Наприклад, вона останньою серед європейських країн надала жінкам право голосу на національних виборах. Це сталося лише у 1984 році. І лише минулого року уряд Ліхтенштейну вперше очолила жінка.

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