Зеленський нагадав як українці допомогли врятувати Варшаву від більшовизму

Президент України Володимир Зеленський нагадав як понад 100 років тому відбулася Варшавська битва. Польським силам завдяки Армії УНР вдалося зупинити наступ більшовиків. Про це глава держави повідомив у мережі X.
Зокрема, президент привітав Польщу з річницею Варшавської битви та Днем Війська польського.
"Пам’ятаємо, як доля Польського народу й держави вирішилась у тій битві та спільними зусиллями був зупинений наступ більшовиків. Сто шість років тому українські військові допомогли оборонцям Польщі захистити Варшаву та стримати просування більшовиків на захід", - наголосив Зеленський.
При цьому, глава держави висловив переконання, що "так само зараз має програти Москва, і так само зараз об’єднані зусилля народів мають значення, і так само зараз вирішується доля держав – Української та держав наших сусідів".
Як підкреслив Зеленський, пам’ятаємо, як багато можемо досягти, допомагаючи одне одному.
"Боремося заради свободи", - підсумував президент.
Відносини України та Польші
Як повідомляв УНІАН, Україну не запросили на військовий парад у Польщі на 15 серпня. Зокрема, Польща підготувалася до найбільшого військового параду в своїй історії. Під час святкування Дня збройних сил у Варшаві планувалось залучити 300 одиниць техніки, 60 літаків та гелікоптерів, а також близько 1800 військових.
Як відомо,13 серпня 1920-го року розпочалася вирішальна битва радянсько-польської війни 1919-1921 років, в результаті якої Польська Республіка змогла відстояти свою незалежність, завдавши поразки червоній армії. У битві брали участь українські частини Армії Української народної республіки.