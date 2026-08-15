Банкір Кремля напророчив Росії поразку у війні на виснаження з Україною

Російський економіст вважає, що економіка України не зазнає краху, незважаючи на всі її труднощі та проблеми.

Росія не зможе перемогти у війні на виснаження, доки Україну підтримує Захід. Як пише The Moscow Times, про це на засіданні дискусійного клубу заявив Андрій Клепач, головний економіст ВЕБа – ключового російського державного банку, який фінансує національні проєкти Кремля та має статус "державної корпорації розвитку".

Клепач наголосив на зростаючих витратах російської економіки через західні санкції та українські удари по російській транспортній, нафтогазовій та військово-промисловій інфраструктурі. При цьому Росія, яка застрягла у війні, на думку банкіра, відстає від решти світу в технологічній та економічній конкуренції.

"Ми відстаємо. Ми програємо і технологічну, і економічну конкуренцію у світі. Причому, як я вже сказав, ми програємо її не тільки Китаю та США, ми в чомусь програємо її Україні", – заявив Клепач.

Відео дня

Банкір зазначив, що українська економіка "частково зруйнована" і страждає від демографічної катастрофи, але попри все "виживає". Зокрема, завдяки величезній фінансовій допомозі від Заходу.

"Ми в цій війні на виснаження не виграємо конкуренцію. У нас є ілюзія, що там усе впаде. Не впало і не впаде. У нас зростають витрати", – продовжив Клепач.

Як розповів банкір, після військового буму 2023–24 рр. російська економіка зараз перейшла до спаду. Він зазначає, що цивільні галузі – від авіапрому до харчової промисловості – вже впали в рецесію.

Клепач вважає, що економічні труднощі зрештою спровокують "соціальну кризу" в Росії. Причому саме "тоді, коли її ніхто особливо не очікує".

"Ніхто не очікував, нагадаю, і Лютневу революцію. Ленін писав у грудні 1916 року про те, що "ми не доживемо", але дожив уже через кілька місяців. <...> Економічно ми не занепадемо, але й наше відставання буде наростати з усіма випливаючими з цього наслідками", – підсумував він.

Війна в Україні

Як писав УНІАН, відомий український підприємець і банкір Андрій Оністрат висловив думку, що війна в Україні може закінчитися раптово через умовного "чорного лебедя", який накриє Росію. Він передбачив катастрофічний для агресора внутрішній переворот, на кшталт бунту Пригожина, але з більш серйозними наслідками.

"Це може бути якийсь переворот з боку ФСБ. Це може бути якийсь внутрішній переворот, може бути ще щось. Ну, це складно передбачити. Тому він і є "чорним лебедем" – бо ніхто не знає, що це буде", – пояснив Оністрат.

Вас також можуть зацікавити новини: