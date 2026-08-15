У Китаї поїзд розігнали до 800 км/год за 5 секунд і встановили світовий рекорд

Це експериментальна модель, і поки на ній проїхатися не вийде.

Китайські дослідники розігнали експериментальний поїзд на магнітній подушці з місця до 800 кілометрів на годину всього за 5,3 секунди, встановивши новий світовий рекорд.

Як пише Der Standard, експеримент було проведено на випробувальному полігоні довжиною один кілометр у провінції Хубей, центральний Китай. Поїзд вагою 1,1 тонни досяг максимальної швидкості, проїхавши близько 600 метрів, а потім безпечно зупинився в кінці траси. За даними китайського державного інформаційного агентства, це був третій рекорд швидкості, встановлений лабораторією: у червні 2025 року поїзд розігнали до 650 км/год, а в липні – до 700 км/год.

Однією з найважливіших особливостей технології магнітної левітації є те, що колеса транспортного засобу не стикаються з рейками. Сильні магнітні поля утримують поїзд над напрямною рейкою, а прискорення також здійснюється електромагнітними силами. Оскільки відсутнє традиційне з'єднання колеса з рейкою, опір коченню зникає, але на високих швидкостях опір повітря, як і раніше, залишається серйозною перешкодою.

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Поки що поїзд не перевозитиме пасажирів

800 кілометрів на годину відповідає швидкості 222 метри на секунду, що, при розгоні за 5,3 секунди, становить середнє прискорення близько 4,3 g. Таке навантаження було б неприйнятним у звичайному пасажирському русі.

Мета експерименту – насамперед перевірити межі електромагнітної тяги, левітації, енергопостачання та керування на високій швидкості. Лабораторія також має намір використовувати цю технологію для дослідження поїздів на магнітній левітації наступного покоління, надшвидкісних електромагнітних випробувальних саней та електромагнітних систем запуску для космічної техніки.

При цьому для повсякденних поїздок недостатньо побудувати швидкісний поїзд: необхідно також вирішити проблеми безпечного розгону та гальмування, допустимого навантаження для пасажирів, надзвичайно дорогої інфраструктури колій та економічної експлуатації високошвидкісної мережі. Тому рекорд поки що є скоріше технологічною демонстрацією, ніж передвісником швидкого запуску залізниці зі швидкістю 800 кілометрів на годину.

Раніше в Шанхаї здійснив перший політ новий варіант китайського авіалайнера COMAC C919, розроблений для експлуатації у високогірних аеропортах.

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